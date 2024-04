Nessun gol, ma i pugliesi dominano. Roma graziata, rimpianto Lecce Il Lecce pareggia 0-0 contro la Roma, con il Lecce che si rammarica per non aver sfruttato le occasioni create e la Roma che non può essere soddisfatta del risultato. Il difensore Gallo elogia l'allenatore Gotti per l'entusiasmo e la determinazione della squadra.