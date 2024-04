Nessun gol, ma i pugliesi dominano. Roma graziata, rimpianto Lecce

0

(4-4-2): Falcone 6.5; Gendrey 6.5, Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5 (37’ st Venuti sv); Dorgu 6 (27’ st Oudin 6.5), Ramadani 6.5, Blin 6, Almqvist 5 (16’ st Banda 5.5); Krstovic 5, Piccoli 5.5 (17’ st Sansone 5.5). Allenatore: Gotti 6.

ROMA (4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 5.5 (38’ st Celik sv), Mancini 6, Ndicka 6 (1’ st Huijsen 6), Angelino 6; Cristante 6, Paredes 6.5, Bove 6 (19’ st Aouar 6); Baldanzi 5.5 (38’ st Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (19’ st El Shaarawy 5.5). Allenatore: De Rossi 6.

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.

Note: ammoniti: Ndicka, Piccoli, Baschirotto, Ramadani, Cristante. Angoli: 8-4 per il Lecce. Recupero: 2’; 5’.

Alla fine recrimina di più il Lecce, che non riesce a vincere una partita nella quale si è creato tante occasioni, ma la Roma non può comunque essere soddisfatta neanche del pareggio, perché il Bologna ora dista cinque lunghezze. "Il risultato ci lascia l’amaro in bocca, perché abbiamo giocato solamente noi. Abbiamo fatto una bella partita e ci portiamo a casa un grande pareggio. Gotti ci ha portato entusiasmo, ci fa stare tutti sul pezzo. Con lui lavoriamo bene, ci fa entrare le cose in testa", ha detto il difensore del Lecce, Antonino Gallo, il cui suocero è Giacomazzi, vice del tecnico della Roma De Rossi.