Plusvalenze Roma, chiuse le indagini: Pallotta e la vecchia gestione a rischio processo

Roma, 7 maggio – La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze dell'As Roma. In base a quanto si apprende, rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti. Nell'atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l'attuale presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin. Nell'aprile scorso furono effettuate dalla Guardia di finanza una serie di acquisizioni documentali in sedi riferibili alla società giallorossa ed in alcuni studi professionali. Le operazioni sotto la lente degli inquirenti sono state quelle legate alla compravendita di alcuni giocatori, tra cui Defrel, Marchizza e Frattesi. Sotto osservazione anche le trattative riguardanti Zaniolo, Santon e Nainggolan, oltre a quelle di Cristante, Tumminello, Spinazzola e Luca Pellegrini. Nell’atto di chiusura dell’indagine sono citate anche le operazioni Manolas e Diawara.