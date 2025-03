Roma-Cagliari: capitolini a caccia della sesta per riscattare l'Europa, formazioni e orari

Roma 15 marzo 2025 – La squadra più in forma del campionato italiano è reduce da un'eliminazione scottante in Europa League e vuole ripartire dal campionato. Il Cagliari da parte sua non vince da quattro giornate e vuole vestirsi da guastafeste per infliggere ai capitolini la prima sconfitta dell'anno solare. La partita si giocherà per altro in un orario inedito per il campionato italiano: il calcio d'inizio infatti è fissato per le 16 di domenica 16 marzo 2025, un'ora più tardi rispetto all'originale pianificato, a causa della maratona di Roma che è organizzata nella Capitale qualche ora prima della partita.

Come scritto in precedenza i capitolini sono caduti in Europa League, sconfitti a San Mames dall'Athletic Club di Bilbao per 3-1 vedendosi così ribaltato il vantaggio accumulato all'andata. Roma eliminata così dalla competizione continentale, in un'eliminazione che lascia tanto amaro in bocca a Claudio Ranieri, il quale sicuramente cercherà una pronta reazione già in questa giornata di campionato. Ancora imbattuti nell'anno nuovo in Serie A, i giallorossi vogliono tenere il ritmo imposto nelle ultime giornate e vanno a caccia del sesto successo consecutivo in campionato. L'obiettivo Champions League è più vicino di quanto mai si potesse ipotizzare tre mesi fa e una reazione rapida dall'eliminazione in Uefa potrebbe dare una nuova spinta alla squadra.

Chi non ha bisogno di spinte è il Cagliari. I sardi si stanno rendendo protagonisti di una stagione strana: ogni partita vendono carissima la pelle, ma troppo spesso non riescono a raccogliere quanto meriterebbero. Nonostante questo si sono tenuti fuori dalla zona rossa e con un successo a sorpresa all'Olimpico potrebbero mettere la bellezza di sette punti di margine sul baratro della retrocessione. Un vero e proprio patrimonio per il rush finale. La squadra ha una grande organizzazione e si sta dimostrando forse la migliore esperienza in panchina non da subentrante di Nicola. Una chance per la consacrazione del tecnico, che passerà anche dall'Olimpico domani pomeriggio.

Sarà Marco Piccinini a dirigere la gara tra Roma e Cagliari, in programma domenica 16 marzo. L’arbitro della sezione di Forlì verrà coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi (La Spezia) e Vittorio Di Gioia (Nola). Il quarto ufficiale di gara sarà Ermanno Feliciani di Teramo. Al VAR Ivano Pezzuto e Rosario Abisso, rispettivamente di Lecce e Palermo. Direzione numero 19 della stagione del fischietto romagnolo, la numero 12 di Serie A, a cui ne aggiunge 6 di Serie B e 1 di Coppa Italia. Sono 8 i precedenti come la Roma per lui, con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte capitoline, 11 invece gli incroci con il Cagliari, con appena 1 successo, 2 pareggi e 8 sconfitte da parte dei sardi.

Probabili formazioni

Possibile turnover in vista per i capitolini, dopo le fatiche di San Mames. Probabile conferma però della linea a tre davanti a Svilar, composta da Mancini, Hummels e N'Dicka. A centrocampo Saelemaekers largo occuperà la corsia di destra, mentre Angeliño andrà a sinistra. In mezzo si dovrebbe ricomporre la coppia composta da Koné e Paredes. In avanti Dovbyk in vantaggio su Shomurodov, alle sue spalle probabile la scelta di Dybala e Pellegrini.

Nicola non potrà contare sugli assenti Coman e Luvumbo, entrambi ai box per problemi fisici. Si ferma anche Zappa a propria volta infortunato: ecco allora che alle spalle di Piccoli, potrebbe tornare titolare Felici, insieme Viola e Augello a completare la linea a tre. In mediana spazio Makoumbou e Deiola, dietro invece la linea difensiva si comporrà da destra a sinistra di Zortea, Mina, Luperto e Obert a protezione di Caprile.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Felici, Viola, Augello; Piccoli. All. Davide Nicola.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Cagliari dello stadio Olimpico, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 16 di domenica 16 marzo 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 15:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini.