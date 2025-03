Roma-Como, l'Olimpico promette spettacolo: formazioni e orari tv

Roma 1 marzo 2025 - La voglia di risalire la classifica, la consapevolezza di poterlo fare e la forza dei recenti risultati. Comunque andrà, lo spettacolo sulla carta sembra assicurato e sia la Roma, sia il Como, non vorranno tradire le attese.

La sfida in programma allo stadio Olimpico per la sera di domenica 2 marzo, con calcio d'inizio alle ore 18, mette di fronte due delle squadre più divertenti in questa fase di stagione. Da una parte i giallorossi, ancora imbattuti in campionato nel 2025, ma con alle porte un ottavo di finale complicatissimo in Europa League. Dall'altra la squadra lombarda reduce da un doppio sgambetto alle big: Fiorentina e Napoli; ora a caccia di un terzo successo consecutivo che allontanerebbe ancor di più la zona rossa.

Roma, la squadra più in forma del girone

In questo momento la formazione giallorossa è la squadra più in forma del massimo campionato. Sono in totale venti i punti raccolti dalla Roma in otto partite, con un bottino di soli due pareggi a interrompere il filotto di vittorie, due pari per altro arrivati contro Napoli e Bologna, altre due formazioni eccellenti di questo campionato. La risalita in campionato è stata verticale e ora i capitolini sono a ridosso della zona Europa, dopo aver divorato punti su punti per arrivare a ridosso delle concorrenti. È chiaro come Claudio Ranieri e i suoi ragazzi non vogliano però fermarsi sul più bello. Con il giusto incastro di risultati, la Roma può ancora sognare la Champions League, ma prima è necessario battere il Como. Una sfida tutt'altro che semplice, visto come sullo sfondo c'è anche l'andata dei quarti di finale di Europa League contro una delle favorite al successo finale: l'Atheltic Club di Bilbao.

Como, tour de force in campionato

Il Como sullo sfondo non ha nessuna sfida di portata continentale in programma per il weekend, ma è reduce da un vero e proprio tour de force in campionato. Nelle otto partite fin qui giocate nel girone di ritorno, i lariani hanno affrontato solo formazioni di vertice, con i giallorossi a chiudere questa fase di calendario difficilissima. Le sconfitte subite in questo anno nuovo erano tutte preventivabili, ma non sono state quelle a sorprendere, quanto le vittorie maturate nelle ultime due gare.

Nelle ultime due di Serie A i lariani hanno infatti prima imposto la loro grande qualità e freschezza al Franchi contro la Fiorentina, poi si sono confermati anche al Sinigaglia, quando hanno fatto lo sgambetto al Napoli, costando ai partenopei il primato. Due colpi importanti, che hanno ridato corpo alla classifica lariana, spingendo la squadra di Cesc Fabregas lontano dalla zona rossa. Non solo questo, in queste prestazioni accanto alla stella di Nico Paz, ha cominciato a brillare quella di Assane Diao, in rete da tre partite consecutive, per un totale di 5 gol segnati in appena 8 partite di campionato italiano. Un altro giovane a prendere la Serie A d'assalto in una formazione ora solidissima anche in difesa e a centrocampo.

La 27esima giornata

Nella sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A tra Roma e Como, l'AIA ha designato Luca Pairetto della sezione di Nichelino (TO) come arbitro della gara. Il fischietto della provincia torinese sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Giua. In Sala Var da Lissone seguiranno la gara Chiffi e Piccinini. Direzione numero 20 della stagione di Pairetto, per lui si tratterà della numero 11 di Serie A, a cui ne aggiunge 4 di Serie B, 1 di Coppa Italia, 4 internazionali in ambito UEFA, tra Europa, Conference e Nations League, 1 anche nella Super League ellenica. In totale sono 17 i precedenti tra il direttore di gara piemontese e la Roma, con un bilancio di 11 vittorie giallorosse, 3 pareggi e 3 sconfitte. Sono invece 8 gli incroci con il Como, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per i lombardi.

Probabili formazioni

Ranieri recupera Dovbyk, ma per l'attacco la scelta dovrebbe cadere nuovamente su Shomurodov. Ballottaggio tra Dybala e Soulé, con la Joya leggermente favorito sul connazionale, mentre sarà Pellegrini l'altro trequartista. In mediana Cristante dovrebbe essere la certezza, con Koné al suo fianco. In corsia a destra correrà Saelemaekers, mentre Angeliño agirà sulla fascia opposta. In difesa possibile esordio dal primo minuto per Nelsson, al centro tra Mancini e N'Dicka nella linea a tre davanti a Svilar.

Fabregas prepara il suo tridente leggero con tanta mobilità e pochi punti di riferimento per la difesa, con Strefezza, Nico Paz e Diao ad alternarsi nei tre ruoli. In mediana Perrone detta i tempi di gioco, mentre al suo fianco ci sarà Caqueret a metterci il fisico, mentre Da Cunha con i suoi inserimenti aiuterà gli attaccanti. In difesa Smolcic e Valle correranno sulle fasce al fianco di Goldaniga e Kempf, mentre tra i pali confermato Butez.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Cesc Fabregas.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Como dello stadio Olimpico, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 2 marzo 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.