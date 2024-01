Roma: il programma dell'amichevole con l'Al-Shabab, Azmoun richiesto in Spagna

Roma 23 gennaio 2024 - Se pensate che giocare un'amichevole in Arabia Saudita nel bel mezzo del campionato non sia la più brillante delle idee, probabilmente avete ragione, ma questo non ha fermato i capitolini dal realizzarlo ugualmente. Nella giornata di oggi i capitolini partiranno in direzione Riyadh, dove domani giocheranno una partita amichevole contro l'Al Shabab, formazione della Saudi Pro League che conta l'ex Inter, Banega, e l'ex Atletico Madrid, Ferreira Carrasco. Una sfida che fa parte dell'accordo di sponsorizzazione finalizzato con il festival Riyadh Season, che porterà nelle casse del club 25 milioni in due stagioni. Per tutelare i propri giocatori da questa "gita fuori porta" il club romanista ha ottenuto di poter giocare la scorsa sfida di sabato e di giocare al lunedì il prossimo match a Salerno contro i granata di Filippo Inzaghi.

Nella giornata di oggi, Daniele De Rossi ha annunciato i convocati proprio per l'impegno in Arabia Saudita, non risparmiando qualche piccola sorpresa. Sono rimasti esclusi dalla lista dei convocati infatti Dybala e Mancini, le cui condizioni sono precarie ormai da tempo, a cui si è sommata quella di Huijsen, il quale in giornata si è fermato per un sovraccarico agli adduttori. Queste tre assenze si aggiungono a quelle dei lungo degenti Renato Sanches, Kumbulla, Smalling e Abraham, da aggiungere ai tre giocatori impegnati con le rispettive Nazionali in Coppa d'Africa e Coppa d'Asia vale a dire Azmoun (Iran), Aouar (Algeria) e N'Dicka (Costa d'Avorio). Ecco la lista dei convocati di De Rossi per l'amichevole contro l'Al Shabab.

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar. Difensori: Karsdorp, Llorente, Celik, Golic, Reale, Kristensen. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini. Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Misitano, Nardozi, Mlakar, Lukaku, El Shaarawy.

Calciomercato: Azmoun cercato dal Siviglia, ipotesi Bakker per le fasce?

Se la Roma sul campo sta vivendo la transizione dopo aver chiuso la parentesi con José Mourinho, intanto il mercato continua, con gli scout e i dirigenti giallorossi impegnati a completare la formazione da mettere a disposizione del neo tecnico Daniele De Rossi. Sulla carta non ci sono solo ingaggi, ma anche cessioni, con diversi membri della rosa capitolina richiesti. L'ultimo in ordine di tempo è Sardar Azomoun. Il centravanti iraniano infatti sarebbe finito sul taccuino del Siviglia, a caccia di rinforzi per una formazione in grande difficoltà e sull'orlo della zona retrocessione, oggi diciassettesima con un solo punto di margine sulla zona rossa della classifica della Liga.

I giallorossi però non sembrano disposti a trattare l'eventuale cessione del giocatore. L'attaccante attualmente impegnato per la Coppa d'Asia, tra l'altro oggi protagonista, con due assist consegnati a Taremi nel successo iraniano sugli Emirati Arabi Uniti. Il centravanti è in prestito dal Bayer Leverkusen fino a fine stagione e visti i numerosi interessamenti per Belotti, al momento maggiore indiziato a lasciare la Capitale in caso di offerte all'altezza, non ci si vuole privare di un ulteriore attaccante, nonostante il rientro di Tammy Abraham in vista. Rimandata al mittente dunque l'interessamento degli andalusi.

Un nome però goloso per il mercato in entrata dei capitolini arriva dalla Serie A, precisamente da Bergamo. Sul radar del mercato giallorosso sarebbe infatti finito l'esterno ex Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker. Il giocatore non ha convinto Gasperini in questa prima fase di stagione, preferendogli a più riprese Ruggeri e potrebbe presto lasciare la formazione nerazzurra. Visti i dieci milioni pagati in estate e il contratto da 2,2 milioni di euro di contratto per l'olandese, la trattativa non appare in discesa, ma in queste ore Tiago Pinto ha preso contatti per sondare il terreno e se troverà il via libera, procederà ad una prima offerta ufficiale: con goni probabilità si cercherà di agire con la formula del prestito con diritto di riscatto.