Roma-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 6 gennaio 2024 – Fuochi d'artificio pronti per il giro di boa di questa stagione. Nella prima sfida del 2024, l'ultima del girone d'andata, la Roma ospita l'Atalanta in una sfida ad alta quota valevole per il sesto posto e forse anche qualcosina in più. Calcio d'inizio fissato alle 20:45 per la partita che si giocherà di fronte ad uno stadio Olimpico tutto esaurito per l'occasione.

Si tratta di una sfida al sapore di riscatto per la Roma, fin qui molto poco incisiva nei big match affrontati. La squadra di Mourinho infatti ha totalizzato appena una vittoria nelle sfide contro le dirette concorrenti per il quarto posto. Un passo troppo lento per poter sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Vincere contro l'Atalanta diventa così quasi un obbligo per lo Special One: i tre punti significherebbero non solo il sesto posto solitario, ma almeno la certezza di non vedere crescere il distacco di 5 lunghezze dal quarto posto. Una piccola vittoria, viste le condizioni in cui la rosa versa a causa di alcuni stop prolungati ormai da tempo immemore, con la speranza che il mercato di gennaio possa dare una mano ad allungare le rotazioni nei suoi reparti più critici: difesa su tutti.

Gasperini da parte sua ha cominciato a trovare ritmo e giocate importante da molti dei suoi protagonisti più attesi a inizio stagione. La vittoria contro il Milan è stato un segnale importantissimo, ma proprio come la Roma, anche i nerazzurri soffrono parecchio negli scontri diretti: il successo sui rossoneri è infatti l'unico nelle sfide ad alta quota, dopo aver perso contro tutte le altre avversarie, Bologna e Fiorentina incluse. Ottenere i tre punti contro i giallorossi, per di più in trasferta, darebbe continuità in queste sfide e avanzerebbe prepotentemente la candidatura degli orobici al quarto posto in Serie A, attualmente lontano quattro punti. Occhio però al fattore campo: i capitolini hanno costruito un vero e proprio fortino tra le mura amiche, con il solo Milan capace fin qui di profanarlo.

A dirigere la sfida che metta in palio il sesto posto in solitaria nella graduatoria sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti arbitrali saranno Costanzo e Palermi, con Doveri quarto uomo, mentre rispettivamente al VAR sarà Di Paolo, AVAR Longo. Sono solo due i precedenti tra l'arbitro felsineo e i giallorossi, senza vittorie da parte di questi ultimi: con un pareggio e una sconfitta. Sarà invece la settima direzione da parte del direttore di gara con l'Atalanta in campo, con uno score complessivo di 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte, simbolo x tra l'altro arrivato nella sfida di questa stagione contro. Il fischietto emiliano fin qui ha diretto 10 partite nel complesso in questa stagione: 5 in Serie A, 3 in Serie B, 1 in Coppa Italia e 1 in Protathlima Cyta (campionato cipriota).

Probabili formazioni

Rotazioni obbligate per Mourinho dopo l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia. In porta torna Rui Patricio, dopo aver visto Svilar contro la Cremonese, in difesa Mancini c'è, con Llorente sicuro del posto e ballottaggio tra Cristante e Çelik per il terzo posto a completare il reparto, a causa della convocazione in Coppa d'Africa di N'Dicka, occhio però al possibile rientro di Smalling, magari non dal primo minuto, ma anche a gara in corso. A centrocampo Bove, Paredes e Pellegrini andranno a occupare la zona centrale di campo in caso di impiego dell'ex Atalanta nel reparto arretrato. Kristensen e Zalewski sulle fasce, mentre in attacco pronto il tandem Dybala e Lukaku.

Gasperini perde Lookman per la Coppa d'Africa e potrebbe giocarsi la carta Scamacca, per completare l'attacco insieme a De Ketelaere. Koopmeiners agirà da trequartista davanti alla linea a quattro centrocampista, con De Roon ed Ederson nella zona centrale, mentre Zappacosta e Ruggeri agiranno sugli esterni. Davanti a Carnesecchi pronta la linea a tre composta da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atalanta dello stadio Olimpico, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 7 gennaio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Alessandro Budel.

Statistiche e precedenti

La Roma ha perso due delle ultime tre partite di campionato, contro Bologna e Juventus, tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 12 gare disputate nella competiione. Da notare però come tutte queste quattro partite perse dai ragazzi di Mourinho siano state in trasferta. Il vero fortino giallorosso è tra le mura amiche: nelle ultime sette partite casalinghe di campionato la Roma ha ottenuto 19 punti e subito solamente tre gol; nel periodo, da metà settembre in avanti, in Serie A solo la Juventus ha conquistato più punti (22, ma in otto gare) e solo il Bologna ha concesso meno reti (una).

Dopo aver vinto otto partite casalinghe consecutive contro l’Atalanta in Serie A, tra il 2005 e il 2014, la Roma ha ottenuto un solo successo interno contro i bergamaschi dal 2015 in avanti (4N, 4P); nel periodo solo contro il Venezia i giallorossi hanno vinto meno gare in casa nella competizione (zero, ma in una sola sfida). Gli orobici hanno vinto cinque delle ultime otto partite di Serie A contro i lupacchiotti (1N, 2P), tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 22 sfide contro i giallorossi nella competizione (6N ,11P).

Nessuna squadra ha realizzato più gol di testa della Roma in questo campionato (otto, come la Fiorentina); in quarta posizione in classifica si trova l’Atalanta con sei reti su colpo aereo (terza la Juventus a quota sette). Inoltre in questo campionato di Serie A nessuna squadra ha colpito più legni delle due formazioni che si affronteranno domani sera all'Olimpico (10 ciascuna); in particolare i giallorossi ne hanno colpito uno in entrambe le ultime due partite disputate in campionato, contro Juventus e Napoli, mentre i bergamaschi due nell’ultimo turno, contro il Lecce.

Dopo una serie di tre sconfitte e un pareggio, l’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (una sconfitta contro il Bologna), si tratta dello stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti nove gare di campionato (2N, 4P). I nerazzurri inoltre hanno perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A e non rimane a secco di gol per tre gare esterne da marzo 2022; dato che si somma al fatto come i bergamaschi non subiscano tre sconfitte di fila fuori casa da novembre 2017.