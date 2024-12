Roma-Atalanta: Ranieri contro Gasperini come Inferno e Paradiso, formazioni e orari tv

Roma 2 dicembre 2024 - Nel magnetismo si individuano due sorgenti di campo di natura opposta, definiti poli. Due elementi opposti di una stessa cosa, che si attraggono all'infinito quando messi uno accanto all'altro. Non si può dire con certezza se Roma e Atalanta siano totalmente diverse l'una dall'altra, ma senza dubbio i loro momenti sono diametralmente opposti. Da una parte l'Inferno giallorosso a ridosso della zona retrocessione e a secco di vittorie dallo scorso Halloween, per un totale di 5 partite complessive. Dall'altra un'Atalanta che è riuscita a rientrare tra le prime 8 in Champions League e che potrebbe, almeno per ora, diventare la prima inseguitrice del Napoli in campionato. Il calcio d'inizio è fissato per stasera alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma, una sfida tra due poli opposti che chiuderà questa quattordicesima giornata di Serie A.

Come scritto in precedenza la Roma attualmente è pericolosamente sull'orlo del baratro. In virtù dei risultati del weekend, con tutte le avversarie ad avere una partita in più, i giallorossi sono caduti addirittura al quindicesimo posto, solo sei volte nella sua storia, anni giocati in Serie B esclusi, i capitolini si sono posizionati in posizioni peggiori di classifica a fine campionato, risultando anche in una retrocessione. Uno spaventoso precedente che i giallorossi vogliono tenere lontano, per questo hanno chiesto a un romano verace come Claudio Ranieri di aiutare a guidare la nave in porto in mezzo a questa tempesta. Le prime due sfide per il tecnico sono state un durissimo stress test per lui: trasferte a Napoli e Londra (sponda Tottenham), dove ha incassato un ko al Maradona e un pareggio a New White Hart Lane. Tra le due prestazioni c'è stato però un abisso, sia in termini qualitativi, sia in termini di atteggiamento. Passi da gigante che hanno ridato fiducia e spinta all'ambiente, che vede nell'Atalanta non un ostacolo, ma bensì uno stimolo, per aiutare la squadra a uscire definitivamente dalla spirale negativa, magari festeggiando i tre punti davanti al proprio pubblico.

Se però per i giallorossi la stagione è fin qui da considerarsi infernale, l'Atalanta ha avuto un avvio da sogno. Nel gruppo di vertice in Serie A e in compagnia dei giganti d'Europa anche in Champions League. Forse non si è mai vista una rosa così forte a disposizione di Gian Piero Gasperini e forse anche il tecnico non era mai riuscito a indovinare così in fretta le alchimie di squadra per far rendere al meglio la sua Dea. Due ingredienti che messi insieme hanno già fatto volare con la fantasia il tifo orobico, che sogna qualcosa tinto di tricolore da poter cucire sul petto, dopo aver visto la squadra sollevare il titolo di Europa League, un anno dopo la finale persa da parte proprio della Roma. Corsi e ricorsi storici che nella giornata di domani cesseranno, perché l'unica cosa che conterà saranno i tre punti messi in palio per la sfida in questione. Una vittoria per i nerazzurri significherebbe il tredicesimo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni e la settima vittoria consecutiva (anche di Serie A). Se infatti è vero che i romanisti non vincono da fine ottobre, la striscia di risultati utili atalantini è cominciata addirittura una settimana prima della moria di risultati giallorossi. Un'altra piccola ma interessante coincidenza, per una partita che promette scintille fin dal fischio d'inizio.

A dirigere la sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A tra Roma e Atalanta dello stadio Olimpico, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Di Iorio e Capaldo, con Marchetti quarto uomo, mentre in sala Var ci saranno Abisso, assistito da Meraviglia. Per il direttore di gara si tratterà dell'undicesima direzione stagionale, la sesta nel campionato di Serie A, a cui ne aggiunge 3 di Champions League (2 della fase a gironi), 1 di Nations League e anche 1 di Serie B. Per quanto riguarda le due formazioni, entrambe sono tra quelle maggiormente dirette dal fischietto campano. Per la Roma si tratterà infatti del trentaquattresimo incrocio con il direttore di gara, con un bilancio di 11 successi, 9 pareggi e 13 sconfitte capitoline; con l'Atalanta invece un totale di 27 precedenti, con un bilancio perfettamente equilibrato, fatto di 9 vittorie, 9 pareggi e 0 ko.

Probabili formazioni

Ranieri verso la conferma della formazione vista giocare molto bene contro il Tottenham. Davanti a Svilar pronto a tornare Hummels al centro con Mancini e N'Dicka al suo fianco. In mediana Koné e Cristante al centro, saranno supportati da Çelik e Angeliño. In trequarti Dybala va verso la conferma, con El Shaarawy al suo fianco, mentre è intoccabile Dovbyk in avanti. Saelemaekers scalpita, ma non ha ancora i 90 minuti, mentre Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina.

Gasperini ha tanta scelta e giocatori che scalpitano in attacco. Retegui è intoccabile al momento, ma alle sue spalle De Ketelaere, Lookman, Pasalic e il grande ex Zaniolo sognano un posto da titolare, con i primi due favoriti sugli altri.In mediana Ederson e De Roon detteranno i tempi, mentre Bellanova e Ruggeri faranno scorribande sulle fasce. Davanti a Carnesecchi la linea a tre vedrà Djimsiti, Hien e Kolasinac, quest'ultimo in ballottaggio con Kossounou.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Çelik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atalanta dello stadio Olimpico, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 2 dicembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Federico Zancan e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.