Roma, Baldanzi: "Mi sento bene, vogliamo i tre punti. Soulé? Si sta inserendo piano piano"

Roma 23 ottobre 2024 - Arrivato lo scorso gennaio, non si può certo dire che i primi mesi in giallorosso di Tommaso Baldanzi siano stati facili. Minutaggio ridotto, complice una concorrenza spietata, con De Rossi sembrava potersi adattare anche come mediano in questo avvio di stagione, ma poco alla volta è stato superato da Pisilli nelle gerarchie. Questo però non hanno impedito al classe 2003 di poter essere un fattore in questa squadra, vedendogli tornare in trequarti, dove ha anche festeggiato il primo gol in giallorosso. Domani è tra i papabili protagonisti della sfida di Europa League, per questo si è presentato insieme al proprio allenatore, Ivan Juric, in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

La prima domanda per il giocatore è stata molto semplice e diretta, chiedendogli della sua condizione. "Mi sento bene. Sono riuscito a fare tutta la preparazione e questo è importante per me, per noi. Sto bene sia fisicamente, sia mentalmente. La Dinamo sarà sicuramente una squadra intensa, è una partita difficile, noi vogliamo fare bene e ottenere i primi tre punti in questa Europa League".

Come scritto in precedenza, l'adattamento di Baldanzi è stato abbastanza lungo e complicato, per questo gli è stato chiesto se questo possa essere necessario per tutti i ragazzi che passano da realtà più piccole, ad altre più grandi, prendendo ad esempio Matias Soulé. “Se passi da una squadra di più bassa classifica, con tutto il rispetto, a una di più alta classifica, ti serve un periodo di adattamento. Soulé ha qualità, per me è un calciatore fortissimo. Si sta inserendo piano piano e nel gruppo e sicuramente, può fare benissimo”.

Sulla trequarti la Roma abbonda di giocatori mancini, per questo si chiede all'ex Empoli se per lui sia un problema adattarsi a giocare sul centro-sinistra. “È uguale. A sinistra ho giocato poche volte, ma, sinceramente, mi trovo molto bene in entrambi i ruoli, perché i movimenti sono gli stessi”.

In queste settimane la contestazione del tifo giallorosso non si è placata, rendendo l'ambiente romano e romanista nello specifico teso, a Baldanzi è stato chiesto se questo abbia ripercussioni negative all'interno dello spogliatoio. “In realtà, nello spogliatoio pensiamo alle partite, a cercare di giocare bene. Capiamo la Curva, perché non è un momento perfetto. Dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte e possiamo farcela solo grazie alle prestazioni”.

L'ultima domanda per il fantasista classe 2003 è stato relativo al lavoro che ha fatto in estate, con particolare attenzione anche al suo potenziale adattamento in mediana. “È stato molto importante: sono giovane, e specialmente in una grande squadra come questa quindi devi saper ricoprire più ruoli, se c’è bisogno. Mi ha dato una mano anche in fase difensiva”.