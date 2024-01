Roma: il Besiktas vuole Renato Sanches, il rientro di Smalling...

Roma 22 gennaio 2024 - Il primo successo dell'era De Rossi ha senza dubbio ridato fiducia all'ambiente, il cui morale era precipitato dopo l'esonero a sorpresa di José Mourinho. I primi tre punti dell'ex capitano da nuovo tecnico dei giallorossi hanno inaugurato una nuovo periodo che si spera possa riportare i capitolini nell'Europa che conta. Per completare l'opera però sarà necessario fornire all'allenatore una rosa all'altezza dell'obiettivo. Per farlo è necessario però prima sfoltire e i movimenti in uscita potrebbero non fermarsi alla cessione di Viña, ormai promesso sposo al Flamengo in Brasile. Un'operazione che porterà anche un giovane della Primavera giallorossa in prestito al Sassuolo, come indennizzo per la fine prestito anticipato da parte del giocatore sudamericano.

Tra le possibili nuove operazioni in uscita da parte dei capitolini, il prossimo nome che potrebbe lasciare Roma dovrebbe essere Renato Sanches. Il portoghese era arrivato come uno dei pezzi pregiati del mercato estivo, ma i suoi limiti legati soprattutto ai continui infortuni muscolari, non gli stanno permettendo di trovare continuità di minutaggio. Nelle pochissime presenze fin qui collezionate (appena 9 tra Serie A ed Europa League) il giocatore ha dimostrato di essere un talento di indiscussa qualità, realizzando anche un gol, ma è impossibile sfruttarne le capacità se questi trascorre la quasi totalità del proprio tempo in infermeria.

Proprio per questo il club romanista sarebbe entrato nell'ordine di idee di interrompere anzitempo il prestito e rispedirlo a Parigi. Il club francese però non sembra disposto ad accettare al momento un rientro anticipato del portoghese e vorrebbe mantenerlo parcheggiato a Roma fino a giugno. Proprio per questo i giallorossi si starebbero guardando intorno a caccia di formazioni interessate per prendere il calciatore in prestito fino a giugno e tra tutti i club, al momento il favorito sembra essere il Besiktas. La formazione di Istanbul è al momento al quarto posto nella Super Lig turca, alle spalle di Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor e in piena lotta per un posto nella prossima Europa League.

Il giocatore stesso su Instagram la scorsa settimana ha sfogato la propria frustrazione per i continui problemi fisici riscontrati: "Ciò che volevo di più era stare in campo e fare ciò che mi piace di più. Purtroppo, non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo col maggiore desiderio di giocare ancora sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori. Infine, voglio dire che non ho mai cancellato foto con la Roma, è più di un anno che la mia immagine del profilo era nera".

Non solo Renato Sanches, anche Chris Smalling sta diventando sempre più un caso all'interno dello spogliatoio romanista. Non c'è dubbio che uno degli obiettivi di De Rossi sia il recupero del centrale inglese, ormai lontano dai campi da settembre. Il giorno di rientro sembra fissato per il 22 febbraio, giornata del match di ritorno contro il Feyenoord per gli spareggi della fase a eliminazione diretta dell'Europa League. L'infortunio del tendine rotuleo si è dimostrato più pesante del previsto, costringendo il giocatore a un lungo periodo di riabilitazione, tuttora in corso.