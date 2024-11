Roma-Bologna: Juric può solo vincere, ma potrebbe non bastare; formazioni e orari tv

Roma 9 novembre 2024 - Un presente in bilico e un futuro tutto da decifrare. La paura di una stagione tribolante, contro la speranza di poter ripetere un'impresa unica nella storia. Tutti i dubbi e i timori della Roma si scontreranno all'Olimpico contro i sogni e la spinta del Bologna, in palio tre punti in questa dodicesima giornata di Serie A. Da una parte una squadra in crisi di continuità, tra risultati altalenanti e prestazioni inconsistenti, affronteranno una formazione che nonostante le dure notti europee vissute in Champions League, ha ricominciato a macinare punti e ora vuole giocarsi le sue chance per un'altra stagione europea. Il calcio di inizio è fissato per domenica 10 novembre alle ore 15.

La Roma è in crisi e la società difficilmente darà a Ivan Juric altre possibilità. Non solo questo, la panchina del tecnico è talmente in bilico, dopo due mesi di risultati altalenanti, che attualmente vedono i giallorossi al dodicesimo posto in campionato e solo a 5 punti in Europa League, che forse nemmeno una vittoria potrebbe salvare la panchina dell'allenatore. Se a questo si aggiunge il forfait di Paulo Dybala occorso in allenamento, tutto sembra puntare contro il tecnico balcanico. La squadra ha bisogno di mandare un segnale importante: una prestazione convincente per spingere i Friedkin a rinnovare la fiducia all'allenatore, altrimenti si sfrutterà la pausa Nazionali per dare un nuovo volto alla guida tecnica della squadra. Roberto Mancini ha recentemente terminato il suo lavoro con l'Arabia Saudita e nella giornata di ieri ci sarebbe stato anche un contatto diretto per provare a riportarlo in Serie A. Dovesse andare tutto male nel pomeriggio di domani, probabilmente sarà l'ex CT della Nazionale a prendere le redini dei lupacchiotti in panchina.

Di fronte nel ruolo di antagonista per la storia di Juric, in quello che potrebbe essere il suo ultimo episodio c'è il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù stanno vivendo una stagione complicata, come era anche facile auspicarsi. La grande gioia dello scorso anno, dell'approdo in Champions League, è stata sostituita da una dura dose di realtà, quando di fronte al palcoscenico più importante del calcio europeo, i felsinei si sono dimostrati forse non all'altezza delle aspettative. Non sono mancate le prestazioni, in un calendario comunque molto complicato, i bolognesi si sono fatti valere in ogni sfida, dove però è sempre mancato quel qualcosa in più per fare la differenza. Quel qualcosa in più però gli emiliani lo hanno messo in campionato, dove hanno ottenuto due successi consecutivi, raddrizzando un avvio di stagione, fino ad allora non dissimile dai capitolini. Ora c'è il test della continuità proprio contro i giallorossi, dove un successo rimetterebbe pesantemente in corsa nelle zone valevoli per l'Europa il Bologna.

La squadra arbitrale designata per la partita tra Roma e Bologna sarà guidata da Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Edoardo Raspollini (della sezione di Livorno) e Vittorio Di Gioia (sezione di Palermo), mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Marco Piccinini (sezione di Forlì). Al Var ci saranno Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia) e Valerio Marini (sezione di Roma). Per il direttore di gara si tratterà della direzione numero 8 in stagione, la terza di Serie A a cui ne somma 5 di Serie B. Per i giallorossi sono 11 i precedenti con il fischietto piemontese, con un bilancio molto positivo di ben 10 vittorie e un solo ko; per i felsinei stesso numero di precedenti, ovvero 11, con uno score di 6 vittoire, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Probabili formazioni

Juric è costretto a rinunciare a Dybala, fuori per un problema fisico occorso nell'ultimo allenamento. Anche Pellegrini non sarà tra i titolari a causa di un piccolo risentimento fisico, ma è convocato e potrà subentrare a gara in corsa. Allora a supporto di Dovbyk c'è spazio per Baldanzi e Soulé. In mediana è sfida a tre per due maglie tra Koné, Le Fée e Pisilli, con i due francesi al momento in vantaggio sul giovane azzurro. Sugli esterni ci sarà Çelik a destra, mentre a sinistra El Shaarawy sfida Zalewski per una maglia da titolare. Dietro la linea difensiva sarà composta da Mancini, il rientrante N'Dicka e Angeliño, davanti a Svilar.

Italiano vuole ripartire dai protagonisti che gli hanno garantito due successi nelle ultime due di campionato. In porta è aperto il ballottaggio tra l'ex di serata, Skorupski e Ravaglia, con il polacco leggermente favorito. In difesa non è in dubbio la coppia composta da Beukema e Lucumí. Ballottaggio a destra per Posch e De Silvestri, così come a sinistra Miranda e Lykogiannis si contendono il posto da titolare. Sicuro del posto Freuler, al suo fianco dovrebbe esserci Moro. Sulla trequarti Odgaard appare favorito su Urbanski e Fabbian, mentre sulle corsie andranno Orsolini e Ndoye alle spalle di Castro.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bologna dello stadio Olimpico, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 10 novembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Mastroianni e Valon Behrami.