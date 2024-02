Roma-Cagliari: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Roma 4 febbraio 2024 - Due squadre agli antipodi a caccia di punti per i propri obiettivi. Nella giornata di domani alle 20:45 la Roma ospita il Cagliari in una sfida tra due formazioni il cui stato di forma è perfettamente speculare. I giallorossi in piena risalita dopo l'ultima sconfitta di Mourinho contro il Milan, hanno ottenuto due vittorie di fila sotto la guida di De Rossi, mentre i rossoblu sardi dopo la vittoria sul Bologna, hanno incassato due ko con Frosinone e Torino. All'andata i capitolini espugnarono l'Unipol Domus per 1-4 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Aouar e Belotti, mentre per i cagliaritani fu Nandez su calcio di rigore a segnare il gol della bandiera nei minuti conclusivi della partita.

Il cambio in panchina della Roma, nonostante una fetta importante del tifo non fosse a favore dell'esonero dello Special One, ha ridato entusiasmo alla piazza. I due successi arrivati contro Verona e Salernitana non hanno di certo impressionato per la qualità di gioco o il dominio del campo, ma la formazione di De Rossi ha dimostrato di saper soffrire e quando serve di trovare le accelerate vincenti. Una brillantezza in attacco che nelle ultime settimane di gestione Mourinho erano mancate. Ora è obbligatorio continuare a spingere sull'acceleratore e approfittare dei vari scontri diretti di questa giornata, per scremare il gruppo nella lotta per la Champions League. In caso di incroci di risultati sugli altri campi favorevoli, con conseguente vittoria dei capitolini, la Roma potrebbe addirittura iniziare la settimana al quarto posto solitario, con una partita in più certo, ma intanto con l'ostacolo psicologico per le rivali di dover recuperare.

Il Cagliari da parte sua invece continua a galleggiare tra la salvezza e la zona rossa. I sardi attualmente occupano il terzultimo punto, a una lunghezza dalla zona che permetterebbe di salvaguardare la massima serie. A inizio stagione Ranieri aveva avvisato: "Ci salveremo all'ultimo minuto dell'ultima giornata" e fin qui sembra essere stato buon profeta. Il fortino costruito tra le mura amiche ha regalato fin qui molte soddisfazioni ai rossoblu, i quali per salvarsi devono però necessariamente cambiare passo in trasferta. Il Cagliari occupa infatti l'ultima posizione (insieme al Frosinone) nella classifica lontano da casa, con appena 3 punti totalizzati senza vittorie. Numeri assolutamente insostenibili per una squadra che punta alla salvezza. Certo pensare che l'Olimpico sia lo stadio giusto per invertire il trend forse è un po' troppo, ma ritornare a fare punti è un ottimo inizio per tentare di sbloccarsi lontani dall'Unipol Domus.

Il direttore di gara scelto per la sfida è Matteo Marcenaro della sezione di Genova l’arbitro che dirigerà Roma-Cagliari, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45. Gli assistenti saranno Valeriani e Pagliardini, mentre il IV Uomo sarà Rapuano. Il VAR sarà coordinato da Abisso, mentre l’AVAR da Aureliano. Per il direttore di gara si tratterà solo del secondo incrocio in carriera con i capitolini, il precedente è stato lo scorso 3 dicembre, quando arbitrò il successo giallorosso sul Sassuolo (1-2). Due invece i precedenti con i sardi, entrambi in Serie A, con i rossoblu a secco di vittorie con un pareggio e una sconfitta nel proprio score. Per il fischietto ligure si tratterà della dodicesima direzione stagionale, l'ottava in Serie A, cui si sommano 3 partite di Serie B e 1 di Protathlima Cyta (campionato cipriota).

Probabili formazioni

De Rossi conferma la nuova identità dei giallorossi schierando ancora il suo 4-3-3. In difesa si va verso l'esordio di Angeliño a sinistra, mentre Karsdorp occuperà la fascia opposta, panchina almeno inizialmente per Kristensen, con Llorente e Mancini al centro del reparto davanti a Rui Patricio. A centrocampo pronto il rientro di Paredes dopo la squalifica, il quale agirà da vertice basso insieme a Cristante e Pellegrini, torna disponibile anche Renato Sanches, ma è improbabile un suo impiego in questa sfida. In attacco non si tocca il tridente composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, mentre è pronto a subentrare l'uomo copertina del mercato romanista Tommaso Baldanzi.

Debutto in vista anche per il Cagliari, con Mina che potrebbe esordire dal 1' minuto nella difesa a quattro di Ranieri davanti a Scuffet. Al fianco del colombiano nella linea difensiva ci saranno Zappa e Augello sugli esterni, con Dossena altro centrale a completare il reparto. Non al meglio Sulemana che però lavora per il recupero e punta a subentrare a gara in corso, mentre nella linea a tre della mediana andranno Prati, Makoumbou e Jankto. Viola e Nandez saranno i due ad agire alle spalle dell'unica punta Petagna, ma occhio anche al rientrante dalla Coppa d'Africa Zito Luvumbo, che potrebbe essere una delle armi a gara in corso per ribaltare il match.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Cagliari dello stadio Olimpico, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 27 agosto. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 e 239 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.