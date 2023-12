Roma: Dybala punta la Juve, Bonucci sempre più vicino

Roma 27 dicembre 2023 - Una Roma nel segno della Juventus, si può definire così la settimana post natalizia dei giallorossi. Se da una parte infatti i bianconeri saranno l'ultimo avversario del 2023 capitolino, dall'altra parte a tenere banco a Trigoria sono i temi legati a due protagonisti degli scudetti vinti dalla formazione bianconera a tenere banco: Paulo Dybala e Leonardo Bonucci.

Il primo da due anni veste i colori dei lupacchiotti, dove ne è il leader tecnico e carismatico in campo. L'uomo immagine, che molto spesso ha tolto le castagne dal fuoco a José Mourinho in panchina e ai compagni, facendo volare con la testa tutti i tifosi. I tanti problemi fisici ne hanno però spesso precluso la totale affidabilità in campo, rendendolo un asset tanto prezioso quanto fragile nelle rotazioni dello Special One. Dopo l'ennesimo infortunio rimediato nella sua carriera capitolino, il terzo solo questa stagione, l'argentino punta proprio la sfida contro la sua ex squadra per il rientro in gruppo.

Dopo l'infortunio infatti rimediato dopo 20 minuti di gioco contro la Fiorentina (lesione leggera del flessore della coscia sinistra), ieri la Joya è tornata ad allenarsi in gruppo, alimentando così le speranze di vederlo tra i convocati per la sfida contro la squadra di Max Allegri. I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire sia la sua disponibilità, sia l'eventuale minutaggio che potrà sostenere una volta in campo. Visto lo status del talento argentino sarà usata la massima cautela: la frequenza degli infortuni muscolari da parte del Campione del Mondo 2022 è elevata e non si vuole forzare la mano.

Molto diversa invece la situazione legata a Leonardo Bonucci. Il difensore 37enne è in uscita dall'Union Berlino ed è a caccia dell'ultima convocazione importante con la Nazionale, cercando di entrare nella rosa di Luciano Spalletti che parteciperà a Euro 2024. Dopo la separazione traumatica in estate dalla Juventus, il centrale si è accasato così in Germania, dove è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti del terrificante avvio di stagione dei berlinesi. La formazione della Capitale tedesca infatti dopo due successi nelle prime due di Bundesliga, ha accumulato la bellezza di 12 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni e 16 partite senza vittoria (Bundes, Champions League e Coppa di Germania).

Una striscia negativa che ha forzatamente costretto la squadra biancorossa a cambiare allenatore, allontanando Fischer, per poi ingaggiare Nenad Bjelica a guidare la formazione. Un cambio in panchina necessario per il club, ma che si è rivelato pessimo proprio per Bonucci, finito al margine delle rotazioni, dopo aver accumulato 10 presenze e un gol con la maglia dei tedeschi. Questo ha aperto alla Roma la possibilità di ingaggiare il difensore ex Juventus. Una trattativa decollata in poche ore intorno a Natale e ormai prossima alla fumata bianca. Il club berlinese infatti sembra ben disposto a risolvere il contratto del difensore, il quale poi verrebbe ingaggiato dai capitolini con un contratto di sei mesi alle stesse cifre cui ha firmato in estate proprio con l'Union Berlino, con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.

La pista è caldissima e prossima alle fasi conclusive delle trattative, nel frattempo la piazza si spacca in due. Il passato da icona della Juventus non rende facilmente digeribile l'ingaggio di Bonucci a gran parte del tifo romanista. Spetterà a Mourinho l'arduo compito di convincere quella parte di supporters scettici dell'importanza del giocatore classe 1987.