Roma e Viola: scintille per il pari. Lukaku gol e rosso, colpo Martinez

roma

1

fiorentina

1

Primo tempo: 1-0

(3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 5.5, Paredes 5.5, Pellegrini 5 (40’ st Bove sv), Zalewski 4; Dybala 7 (25’ st Azmoun 5, 17’ st El Shaarawy 6), Lukaku 6. Allenatore: Mourinho 6.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5 (36’ st Maxime Lopez sv), Martinez Quarta 7, Ranieri 6, Biraghi 6.5; Arthur 6, Duncan 6.5; Ikoné 6 (27’ st Nico Gonzalez 6), Bonaventura 7 (32’ st Sottil sv), Kouamé 6.5; Nzola 6.5. Allenatore: Italiano 6.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6.

Reti: 5’ pt Lukaku; 21’ st Martinez Quarta.

Note: Espulsi: Zalewski, al 19’ st, doppio giallo; Lukaku, al 42’ st; Milenkovic. Ammoniti: Cristante, Ikone, Biraghi, Paredes, Duncan, Llorente.

Un lampo di Lukaku, poi il ko di Dybala e tanto buio. Così la Fiorentina ne approfitta e con un secondo tempo tutto cuore e pressing strappa all’Olimpico (gol di Quarta) un pari che le va addirittura stretto. La coppia Lukaku-Dybala è subito dirompente. Cinque minuti di gioco e la Roma è già in vantaggio. Contropiede giallorosso in velocità, palla in mezzo dell’argentino e Lukaku la mette dentro con una girata di testa dal basso. La Fiorentina accusa il colpo, e la Roma continua a spingere sulle corsie esterne. Il primo lampo viola è (16’) un errore di Nzola da facile posizione. Si gioca in velocità all’Olimpico. Anche troppo e così in un intervento scoordinato su Arthur si fa male. Guaio muscolare e sostituzione immediata. Dentro Azmoun accanto a Lukaku. Una incursione per parte (Zalewski e Ikonè), un affondo senza forza di Bonaventura e si chiude il primo. Nella ripresa la Fiorentina comincia a giocare e a crederci e in tre minuti prima colpisce la traversa con Bonaventura e poi fa 1-1 con una deviazione di testa di Quarta (assist di Kouame). Nel mezzo l’espulsione di Zalewski e Roma in dieci. Poi addirittura in nove per l’espulsione del finale di Lukaku (fallo su Kouame). La Fiorentina cerca il colpo gobbo. Ma la partita finisce qui. Anzi prima c’è un rosso (in panchina) per Milenkovic.