Roma-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 18 maggio 2024 - Vincere per chiudere al meglio la stagione, così semplice come a volte il calcio sa essere. Non importa quale posizione di classifica occupino le due squadre, l'unica cosa in palio in quest'occasione è la gioia della vittoria, perché i tre punti non cambieranno in ogni caso il destino delle due squadre in campo. La Roma ripartirà dall'Europa League nella prossima stagione, mentre il Genoa ha in tasca da tempo la salvezza aritmetica e ora vuole togliersi di dosso la soddisfazione di continuare il suo grande finale di stagione, sognando anche il decimo posto, ancora a portata di mano. La partita dello stadio Olimpico vedrà così di fronte due squadre con la testa sgombra e anche la possibilità di sperimentare un po' nelle proprie rotazioni, mettendo di fronte due degli allenatori più interessanti di questa stagione di Serie A: calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

La Champions League potrà attendere, ma il futuro è già oggi. Si apre con una brutta notizia la settimana di calcio in casa romanista: la squadra di De Rossi non giocherà la prossima stagione della massima competizione calcistica a livello continentale. Il successo dell'Atalanta al Via del Mare di Lecce infatti concede ai nerazzurri l'aritmetica certezza del quinto posto, tagliando fuori così i capitolini dal proprio sogno. Comincia a diventare un tabù quello della qualificazione europea per i giallorossi, da quando infatti la famiglia Friedkin siede ai vertici del club la Roma è sempre andata vicinissimo all'obiettivo, ma non è mai stata capace di raggiungerlo. De Rossi sembrava l'uomo della previdenza, dopo l'esperienza di Mourinho: la partenza eccellente dell'ex capitano, scelto a sorpresa per la panchina, aveva fatto volare la squadra sulle ali dell'entusiasmo, ma nelle ultime settimane, gli impegni continentali hanno presentato il loro salatissimo conto. Daniele avrà una nuova chance la prossima stagione e già oggi deve cominciare a pensare a cosa sia mancato, oltre forse a un pizzico di fortuna, in questo finale di stagione, per riuscire finalmente questo ritorno in Champions League, in realtà.

Chi invece sembra intenzionata a continuare a vivere il proprio sogno, senza svegliarsi è senza dubbio il Genoa. Al ritorno in Serie A, dopo la retrocessione del 2022, in casa ligure c'era la speranza di una salvezza tranquilla, cercando fin da subito di stabilirsi vicini alla zona di metà classifica, nessuno però avrebbe pronosticato la stagione che hanno vissuto Gilardino e i suoi ragazzi. I rossoblu sono stati costantemente fuori dalla zona retrocessione, giocando un calcio divertente e mettendo in mostra tutti i talenti di cui dispone la squadra. La squadra del capoluogo della Liguria non sembra però disposta a fermare qui il proprio grande campionato. Gli ottimi risultati delle ultime settimane hanno messo in dubbio molte posizioni anche nella prima metà di graduatoria, con la seria possibilità per i grifoni di terminare il campionato anche in decima posizione, ripetendo così l'impresa del Monza di Palladino lo scorso anno.

A dirigere la sfida dell'Olimpico, l'Aia ha selezionato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro, il quarto uomo sarà Cosso mentre al Var ci saranno Paterna e Pairetto. Il fischietto piemontese ha diretto in carriera per 11 volte il Genoa, con bilancio per i rossoblu di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, di cui uno appartenente a questa stagione ovvero il successo per 1-2 sul Verona lo scorso 7 aprile al Bentegodi. Sono 10 invece gli incroci in carriera tra Manganiello e la Roma, con uno score complessivo di 9 successi e una sola sconfitta da parte dei capitolini, con un precedente in questo campionato: il successo per 1-0 proprio all'Olimpico contro il Sassuolo. Nel complesso per l'arbitro di Pinerolo si tratterà della ventitreesima direzione stagionale, la numero 13 di Serie A, a cui aggiunge 2 partite di Coppa Italia, 6 di Serie B e 2 anche di Protathlima Cyta (campionato di Cipro).

Probabili formazioni

De Rossi va verso la conferma del suo 4-3-3 anche per la sfida contro i liguri, ripartendo da Svilar tra i pali. Davanti all'estremo difensore serbo di origine belga Mancini e N'Dicka formeranno la diga centrale, mentre sugli esterni andranno Çelik a destra, in vantaggio nel ballottaggio con Krsitensen, mentre Angeliño occuperà la fascia opposta. A centrocampo non si tocca la linea a tre composta dagli esperti Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco è ancora da monitorare la condizione di Dybala, la certezza però è che l'argentino non partirà dal primo minuto, al suo posto Baldanzi, con Lukaku ed El Shaarawy a completare il tridente dei giallorossi.

Alberto Gilardino dovrebbe affidarsi al 3-5-2 che fin qui tante fortune gli ha portato in difesa. Tra i pali non si tocca Martinez, protetto dalla linea bassa composta da Vasquez, De Winter e Vogliacco. La zona centrale della mediana sarà composta da Badelj, con Thorsby e Frendrup a completare la diga. Martin e Sabelli saranno i due esterni, mentre per l'attacco si va sulla coppia d'assi Gudmundsson e Retegui. Occhio però alle sorprese a gara in corso, dove probabilmente i rossoblu potrebbero fare largo a qualche volto visto meno fin qui in campionato come Bohinen, Spence o Cittadini.

Roma (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Alberto Gilardino.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Genoa dello stadio Olimpico, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di doemnica 19 maggio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Alessandro Budel.