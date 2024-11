Roma: Hummels torna in gruppo e Ranieri può tornare a 4 in difesa

Roma 22 novembre 2024 - Si avvicina a passi rapidi la giornata dopo la sosta, si avvicina sempre più rapido l'inizio del terzo ciclo di Claudio Ranieri sula panchina della Roma. I capitolini saranno infatti protagonisti nella giornata di sabato di una sfida complicatissima per aprire il nuovo corso del suo allenatore, il terzo tecnico di questo campionato per i capitolini. Per l'ex Cagliari e Leicester però il battesimo di questa nuova esperienza (se di nuova si può parlare) sarà uno di fuoco: di fronte ci sarà il Napoli capolista di Antonio Conte, che dopo il ko nella prima giornata, ha cominciato a inanellare risultati positivi con una costanza incredibile, scalando la vetta. Nelle ultime due giocate però i campani hanno ottenuto un solo punto, nel tonfo interno contro l'Atalanta e con il pareggio nella trasferta contro l'Inter.

Nonostante questo la sfida resta complicatissima per i capitolini: la classifica parla da sola e a questo va aggiunto il momento profondamente complicato dei giallorossi. Proprio per questo il tecnico di 73 anni starebbe studiando all'interno del centro tecnico di Trigoria una variazione allo schema capitolino per fronteggiare i partenopei. Nella giornata di oggi il gruppo ha riabbracciato nei propri ranghi Mats Hummels, pronto per scendere in campo in questa sfida importantissima per il futuro giallorosso. Continua invece il lavoro individuale per Paulo Dybala, sempre più in dubbio per la trasferta del Maradona. Si è rivisto invece in parte con i compagni Alexis Saelemaekers: il belga ha svolto la parte atletica con i compagni, poi proseguito con esercizi individuali con il pallone, mentre i compagni hanno lavorato sul possesso corale della formazione. Nella giornata di domani è atteso il rientro dei Nazionali Leandro Paredes ed Evan N'Dicka.

Proprio il difensore centrale ivoriano potrebbe venire sacrificato nella partita di debutto di Ranieri per fare spazio a un cambio tattico molto importante. Sono ancora tanti i dubbi da sciogliere sulla formazione da schierare, a partire dal rebus relativo alle condizioni di Dybala, ma il principale punto su cui starebbe lavorando l'allenatore è il cambio di dettami difensivi. Stando a quanto filtra da Trigoria, l'allenatore romanista starebbe lavorando sul ritorno della linea arretrata a quattro uomini. Mancini è sicuro del posto, ma lo stesso non è detto per il centrale e Eintracht di Francoforte, che parte sì favorito, ma dovrà contendere fino all'ultimo il ruolo proprio a Hummels. In questo modo Angeliño tornerà sulla corsia, nel suo ruolo naturale di terzino a sinistra, mentre Çelik occuperò la fascia opposta. Da conoscere anche come sarà composto il centrocampo, perché la rivoluzione tattica potrebbe anche permettere i capitolini di tornare a un classico 4-4-2 come schieramento tattico di base.