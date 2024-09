Roma: De Rossi alle prese con gli infortuni per Marassi, under 21: Baldanzi ne fa tre

Roma 11 settembre 2024 - Sono ripresi i lavori all'interno di Trigoria, ma per la squadra capitolina non arrivano buone notizie dai campi. La pausa per le Nazionali volge al termine e se molti dei giallorossi hanno già fatto rientro alla base, si attendono ancora gli ultimi per riprendere il lavoro a ranghi interi, con Paulo Dybala, l'ultimo in ordine temporale a rientrare nella Capitale, il quale lo farà solo nella giornata di giovedì, visto che nella notte italiana di oggi sarà in campo con la sua Argentina contro la Colombia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, in un rematch dell'ultima finale di Copa America.

Tra i vari rientrati ci sono però alcuni dei giocatori che hanno accusato problemi fisici prima o durante il lavoro con le rispettive rappresentative nazionali. Il primo ad aver lasciato la formazione del proprio paese è stato Artem Dovbyk: il giocatore ucraino ha lasciato il ritiro prima ancora del debutto stagionale della formazione gialloblù, dopo aver accusato un risentimento muscolare. Il centravanti ex Girona è così rientrato subito a Roma per venire valutato e iniziare subito le terapie, ma oggi non è riuscito a rientrare in gruppo, si aspetterà fino all'ultimo per decidere la sua presenza, ma al momento rimane in dubbio per Genova. Lo stesso discorso vale per Enzo Le Fée, il cui problema fisico doveva essere smaltito in tempo per la fine della sosta, ma che oggi ancora non era rientrato in gruppo, avendo anche lui lavorato in parte col gruppo nella sessione odierna di allenamento.

Ultima, ma non per importanza, è la situazione relativa al capitano della squadra ovvero Lorenzo Pellegrini. Dopo aver giocato un buon primo tempo nella sfida contro la Francia, il giocatore romanista ha accusato un problema fisico, che ha costretto Luciano Spalletti a cambiarlo nell'intervallo del match del Parco dei Principi. Rientrato nella Capitale nelle ore successive, il giocatore è stato sottoposto ai controlli del caso e sono state escluse lesioni, ma proprio come i due compagni citati in precedenza, anche lui ha continuato a lavorare a parte nella sessione odierna. Le sue condizioni sono da rivalutare nelle prossime ore ed è in dubbio come i due citati in precedenza. Chi invece dovrebbe essere sicuro dell'assenza per Marassi è Mats Hummels, ancora a caccia della migliore condizione fisica, mentre ci sarà Mario Hermoso.

Non deve però disperare De Rossi: per alcuni centrocampisti in dubbio come Le Fée e Pellegrini, c'è anche chi con la maglia della Nazionale ha mandato segnali precisi al proprio tecnico. Nella giornata di ieri infatti la stella di Tommaso Baldanzi ha brillato nel tardo pomeriggio di Stavanger, al Viking Stadion, in Norvegia, dove ha siglato una tripletta contro la Nazionale scandinava, per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria. Un gol nel primo tempo e due nella ripresa per portare gli Azzurrini a un solo punto dal successo aritmetico nel girone, che andrà poi guadagnato a ottobre, quando si affronteranno i pari età dell'Irlanda. Un'indicazione precisa per De Rossi, su chi sia in forma e possa diventare una chiave nella delicata trasferta del Ferraris contro il Genoa.