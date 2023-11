Roma: Kumbulla torna in gruppo, risentimento al tendine per Mancini

Roma 28 novembre 2023 - All'antivigilia del quinto e penultimo turno della fase a gironi di Europa League si è allenata la Roma di José Mourinho nel centro tecnico di Trigoria. Il brutto ko con una prestazione altrettanto poco ispirata della squadra nella trasferta in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga impone un cambio di marcia nella sfida contro il Servette di giovedì. La sfida però è stata accolta da due, per non dire tre, notizie positive. Nella sessione di allenamento odierna infatti i giallorossi hanno potuto riabbracciare Marash Kumbulla. Il difensore albanese torna in campo dopo essersi lesionato il crociato e dopo aver sostenuto una pesante operazione chirurgica per ricostruirlo. Una gioia sia per Mourinho, sia per i compagni, celebrata anche da Tammy Abraham, altro lungodegente dell'infermeria giallorossa, su Instagram al grido di "Kumbu is back!".

Non solo il rientro in allenamento dell'albanese, per cui però il ritorno in campo è ancora da posticipare di qualche settimana, ma oggi è tornato ad allenarsi anche Renato Sanches, dopo aver saltato la sfida dell'Olimpico contro l'Udinese, il giocatore punta ad essere a disposizione del mister Mourinho nella sfida contro il Servette e punta anche a ritagliarsi dello spazio a partita in corso. Gioisce il tecnico portoghese, che però per il centrocampo valuta il terzetto Paredes, Bove e Pellegrini, con Cristante in ballottaggio per un ruolo in difesa: Mancini ha infatti accusato un risentimento fisico dopo la sfida contro l'Udinese e potrebbe iniziare la sfida di Ginevra dalla panchina, proprio in favore del numero 4.

Proprio la difesa al momento è uno dei temi delicata in casa romanista. L'infortunio di Smalling preoccupa sempre più la squadra e affidarsi a solo tre uomini (più Cristante) per reggere il reparto con tre titolare, come chiede Mourinho, sembra sempre meno sostenibile. Proprio per queste ragioni Tiago Pinto sta sondando il mercato dei difensori per andare ad allungare le rotazioni difensive dei capitolini. Tra i nomi associati ai romanisti sicuramente solleticano non poco l'interesse quelli di Trevor Chalobah e Malang Sarr del Chelsea. I due classe '99 non stanno trovando spazio nelle rotazioni di Pochettino, con un minutaggio a quota zero in questa stagione. Una situazione scomoda per entrambi, che puntano a lasciare Londra per giocare con più continuità. Due opzioni in prestito di sicuro interesse per i giallorossi.

Non solo loro però, un altro nome sul taccuino di Tiago Pinto è Eric Dier del Tottenham, giocatore più esperto (29 anni), ma come i precedenti ormai fuori dalle rotazioni di Postecoglu, con due sole presenze all'attivo in questa stagione. Decisamente poche per chi ha vestito 49 volte la casacca della Nazionale inglese. Roma per lui sarebbe l'occasione perfetta per convincere Southgate a portarlo in Germania per giocarsi l'Europeo questa estate e la Roma giustamente pensa al suo trasferimento sulle sponde del Tevere. Altri due nomi sono Oumar Solet (23) del Salisburgo e Jakub Kiwior (23) dell'Arsenal. La Roma non avrà budget per il mercato invernale e per quanto la volontà dei giocatori possa spingere a colloqui con il club, saranno poi le società di riferimento a dover accettare le condizioni del passaggio in giallorosso.