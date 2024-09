Roma: comunicata la lista Uefa, dentro Hermoso e Hummels, fuori Dahl

Roma 5 settembre 2024 - Il mercato si è concluso in via ufficiale da quasi una settimana, ma questo non ha fermato la Roma dal continuare a rinforzare la propria rosa. Nel mercato degli svincolati tanti nomi appetibili erano ancora liberi e Florent Ghisolfi non ha rinunciato a piazzare due colpi di altissimo profilo. Nelle ultime ore infatti prima Mario Hermoso, poi Mats Hummels hanno firmato per il club capitolino dopo aver passato tutta estate a inseguire una squadra, entrambi però senza firmare per alcun club. I loro arrivi in giallorosso si sono concretizzati in seguito alla cessione in prestito di Marash Kumbulla in Spagna all'Espanyol e soprattutto per merito del passaggio di Chris Smalling in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell'Al-Fayha. Per altro la terza cessione del club capitolino nel paese di La Mecca, oltre a quelle di Houssem Aouar e Joao Costa.

Proprio in virtù di queste cessioni, la compilazione della lista UEFA per la prima fase della nuova versione dell'Europa League è stata più semplice. Se infatti lo scorso anno, specialmente per la fase a eliminazione diretta, il tecnico fu costretto a un paio di rinunce anche importanti, come fu Kristensen, per la competizione continentale, lo stesso non si è ripetuto in quest'annata. La Roma ha aspettato fino agli ultimi secondi possibili per consegnare la sua rosa europea, così da poter iscrivere entrambi i nuovi acquisti tra gli schierabili da De Rossi in Europa, e così sarà. Sia Hummels, sia Hermoso, saranno parte della Roma che per il terzo anno consecutivo tenterà la scalata al titolo di Europa League, mentre tra gli esclusi figura il solo classe 2003 Samuel Dahl.

Nella seconda competizione europea per club la Roma debutterà il prossimo 26 settembre in casa contro l'Athletic Club di Bilbao, una sfida di altissimo profilo perché se da una parte i giallorossi sono tra i favoriti al successo finale, dall'altre anche i baschi puntano a un torneo di altissimo profilo, visto come la finale del torneo è organizzata proprio al San Mamés di Bilbao. Al debutto casalingo contro gli spagnoli, per la Roma seguirà la trasferta in Svezia contro l'Elfsborg (3 ottobre ore 21), prima della sfida casalinga contro la Dinamo Kiev (24 ottobre ore 18:45). Doppia trasferta poi per la Roma contro Royale Union Saint-Gilloise (7 novembre ore 18:45) e poi il Tottenham a Londra (28 novembre ore 21). Le ultime tre sfide saranno alternate, una all'Olimpico, una fuori e l'ultima nuovamente in casa, con le partite contro il Braga (12 dicembre ore 18:45), poi AZ Alkmaar (23 gennaio ore 18:45) e infine l'ultima contro l'Eintracht di Francoforte (30 gennaio 2025 ore 21).

Ecco la lista Uefa completa del club capitolino in ordine per numeri di maglia:

3 Esmoris Tasende Jose Angeliño 4 Cristante Bryan 5 Ndicka Evan Obite 7 Pellegrini Lorenzo 11 Dovbyk Artem 12 Abdulhamid Saud 14 Shomurodov Eldor 15 Hummels Mats 16 Paredes Leandro 17 Kone Kouadio Emmanuel Boris 18 Soulé Malvano Matias 19 Çelik Mehmet Zeki 21 Dybala Paulo Exequiel 22 Hermoso Canseco Mario 23 Mancini Gianluca 28 Le Fée Enzo 35 Baldanzi Tommaso 56 Saelemaekers Alexis Jesse 59 Zalewski Nicola 66 Sangaré Traore Aboubacar 92 El Shaarawy Stephan 98 Ryan Mathew 99 Svilar Mile