Roma: Huijsen sul taccuino di Gasperini, Lukaku torna in gruppo col Belgio

Roma 25 marzo 2024 - Il mercato è lontano, c'è ancora tutto da decidere in Serie A, ma questo non impedisce ai primi rumor di cominciare a circolare, mettendo un pizzico di pepe su quello che sarà il campionato la prossima stagione. Nello specifico ad essere finito nel mirino delle voci di trasferimento è il talentuosissimo classe 2005 Dean Huijsen. Il difensore centrale è arrivato a gennaio in prestito secco dalla Juventus e per sue stesse parole, al momento l'unica certezza sul suo futuro è il fatto che a giugno questo accordo terminerà, rendendolo nuovamente un giocatore bianconero a tutti gli effetti.

In tutto questo la Roma sta giocando un ruolo fondamentale nella sua crescita. Tiago Pinto ha puntato forte su di lui per completare le rotazioni nel reparto arretrato, accontentandosi di un prestito pur di mettere le sue qualità a disposizione del proprio allenatore (Mourinho prima, De Rossi adesso). Di fatto i giallorossi si sono messi nelle condizioni di completare lo sviluppo di un talento grezzo di un'avversaria, senza mettere di mezzo nemmeno una postilla per il futuro del ragazzo. Ovviamente il ds che subentrerà, si parla molto di François Modesto, proverà a confermare la permanenza del ragazzo contro i favori del pronostico. Il suo ambientamento a Roma è stato eccellente, ma la Juventus non rinuncerà al suo cartellino facilmente. Si parla di almeno 15 milioni per privare i bianconeri del proprio gioiello, una cifra difficile da mettere insieme per i giallorossi, visti i paletti del fair play finanziario e altre situazioni scottanti da gestire come quella relativa a Romelu Lukaku.

Tra il ritorno alla Juventus e la permanenza alla Roma di Huijsen potrebbe però inserirsi l'Atalanta. Gasperini sta infatti cercando di ricostruire un pezzo per volta il proprio reparto arretrato e avrebbe individuato nel ragazzo classe 2005 una pedina chiave per il presente, ma anche il futuro della formazione bergamasca. Non solo questo, i nerazzurri partono anche da una posizione di vantaggio rispetto alla Roma avendo tra le proprie fila uno degli oggetti del desiderio bianconero: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dei nerazzurri è infatti stato individuato dal club piemontese come elemento su cui puntare nel mercato estivo e i lombardi potrebbero accettare l'offerta della Juventus, magari chiedendo come contropartita per abbassare la richiesta economica il giovane centrale juventino. I discorsi sono ancora allo stadio embrionale, ma la Roma se vuole prolungare la permanenza del talentuosissimo Huijsen all'ombra del Colosseo, dovrà sicuramente fronteggiare la competizione anche dell'Atalanta.

Buone notizie intanto dai ritiri delle Nazionali per i capitolini. Nella giornata di oggi, dopo aver risolto i propri problemi all'anca, è tornato a lavorare con i proprio compagni del Belgio Romelu Lukaku. Il gigante romanista non era tra i giocatori in dubbio eventualmente per la sfida di Lecce, ma il suo recupero per tempo già per l'amichevole della propria selezione di domani contro l'Inghilterra, lascia a Trigoria la sensazione che possa anche non perdere la propria forma. Un'ottima notizia in attesa nella sfida contro i salentini guidati oggi da Luca Gotti e reduce da un successo al suo debutto.