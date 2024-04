Roma: via libera per N'Dicka, De Rossi lo rivuole in campo quanto prima

Roma 24 aprile 2024 - Dall'ansia degli attimi immediatamente successivi al malore, alla gioia, quella vera per il via libera ricevuto oggi. Evan N'Dicka potrà tornare a competere a livello agonistico, questa la decisione dello staff della clinica villa Stuart Fifa medical Center. Dopo il riposo assoluto della degenza post ricovero in seguito al malessere patito a Udine, il giocatore ha seguito tutto il processo di accertamenti cardiologici e polmonari necessari per un caso delicato come quello dell'ivoriano. Superati tutti con esito positivo questi accertamenti, è stata confermata l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del pneumotorace verificatosi nella partita dello scorso 15 aprile. La Roma lo ha comunicato nella giornata di ieri tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto raccontato dal club giallorosso:

"Il giocatore Evan Ndicka si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, ad una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire".

De Rossi gioisce così dello scongiurato pericolo e ora comincia a programmare il rientro in gruppo dell'ex Francoforte. Il giocatore ha già il via libera di riunirsi al gruppo, ma è probabile si preferirà di attendere il ritorno dal recupero della trasferta proprio di Udine, la partita interrotta a causa del malessere dell'ivoriano, prima di rivederlo al lavoro con i compagni. L'assenza è stata di poco superiore a una settimana, per questo non si pensa ad un lungo periodo per la riabilitazione fisica. Le cautele infatti saranno maggiormente legate alla sua risposta con una ripresa continuativa dell'attività. Le previsioni più ottimistiche lo vedono rientrare tra i convocati già per la trasferta di campionato contro il Napoli di domenica 28 aprile, ma verosimilmente lo staff di De Rossi e il tecnico stesso seguiranno il protocollo medico consigliato. Quest'ultimo infatti sembra suggerire un impiego in campo, inteso come utilizzo in partita, a partire dalla sfida di andata delle semifinali di Europa League, vale a dire il prossimo 2 maggio.

Del problema di Udine per N'Dicka resterà solo la paura di quegli istanti, mentre il plauso torna ai giocatori e i vari staff in campo. La gestione del momento delicato è stato perfetto sia da parte delle squadre, sia da parte degli allenatori, sia dal direttore di gara Luca Pairetto, il quale sarà ancora il direttore di gara nel recupero di giovedì sera. L'intervento dei soccorsi è stato rapido e tempestivo, così come la disposizione della sospensione dell'incontro. Questo ha permesso a tutti di raccogliere le idee e di affidarsi poi alla parte lesa, quella giallorossa, per decidere se proseguire o meno. Nel recupero di domani Cioffi non sarà in panchina a guidare i bianconeri, visto l'esonero ricevuto in settimana, ma di lui resterà l'immagine a colloquio con De Rossi e il direttore di gara, agevolando così la (giusta) scelta dell'allenatore giallorosso e il lavoro anche del fischietto in campo.