Roma: Paredes e Gago raffreddano la pista Boca

Roma 17 ottobre 2024 - La Nazionale toglie sempre le luci dei riflettori dal campionato, lenendo eventuali situazioni dolorose e a volte mettendo un po' di pepe in più alle possibili trattative di mercato che si possono costruire per la sessione successiva. Proprio questo è successo in casa giallorossa in questa settimana, con le voci fortemente concentrate su un giocatore specifico. Leandro Paredes ha salutato Roma in questa pausa per difendere i colori della sua Argentina, un Paese proprio al centro delle voi di mercato che riguardano il giocatore classe 1994 di proprietà giallorossa.

Il suo contratto con i capitolini scadrà il prossimo giugno 2025, con la possibilità però di rinnovo in favore dei romanisti condizionato dal raggiungimento di determinati risultati individuali o di squadra. La possibilità che lui lasci il club a zero in estate però non è remoto e un ritorno al Boca Juniors sarebbe gradito sia al giocatore, sia al club, al momento stagnante e lontano dai fasti e successi del passato. A questo interessamento si è aggiunto anche il post Instagram del padre del centrocampista sudamericano, dove ha rilanciato la scritta 2025 come didascalia di una foto del figlio con la maglia gialloblù del Boca Juniors. La pista si è dunque scaldata a dovere nelle ultime settimane, ma sia Paredes stesso, sia Fernando Gago, allenatore degli xenezies, sono intervenuti a fare da pompieri a questa caldissima pista.

Sulla via del ritorno a Roma infatti, il giocatore è stato intercettato dai microfoni sudamericani dell'emittente TyC Sports, dove si è chiesto a Leandro Paredes della veridicità di queste voci di mercato. La smentita del giocatore non è stata netta, ma a quanto meno messo un freno alle tante voci che si sono rincorse in settimana. "Un ritorno al Boca? Non lo so. Dico sempre che vivo la mia vita e - ha dichiarato il centrocampista ai colleghi del Sud America - la mia carriera, giorno per giorno. Sono nel mio club, ho un contratto con il mio club e sono molto felice. Quello che dovrà accadere, accadrà. Come ho appena detto, vivo la mia vita giorno per giorno". Non solo questo, il giocatore ha ribadito il concetto facendo riferimento anche al post Instagram del proprio padre. "Mio padre è pazzo. Ma non preoccupatevi, vivo la mia vita con calma, vivo la mia carriera giorno per giorno. Come dico sempre, quello che succede, succede, e vedremo cosa succederà".

Il giocatore argentino di proprietà della Roma non è stato però il solo a voler chiarire la situazione. Fernando Gago, oggi allenatore del Boca Juniors, ma in passato anche compagno di squadra proprio in Argentina di Paredes, ha negato fermamente di aver mai chiamato personalmente l'ex compagno di squadra, come invece riportato da alcuni media sudamericani. "Chiariamo subito questo aspetto - afferma Gago - così lo evitiamo. Quanti giocatori hai già nominato? Non ho parlato con nessuno quando sono arrivato. Dobbiamo rispettare i giocatori che sono qui. Il bilancio si farà quando finiremo, pianificheremo. Parleremo di chi può venire e chi può andare, come in ogni club, alla fine della stagione. Ora non è il momento di parlare per rispetto dei miei giocatori e lo ribadisco. Non ho intenzione di parlare con nessun calciatore in questo momento. Non mi interessa. Per me ci sono i migliori giocatori e questo è quanto. Questo è il messaggio che do e che sento realmente". Le dichiarazioni di Gago sono state riportate da TyC Sports alla conferenza stampa di presentazione dell'allenatore gialloblù.