Roma: pressione alta e un El Shaarawy sontuoso per tre punti preziosi

Roma 18 gennaio 2025 - Era importante tenersi i tre punti in casa e cominciare a separarsi dalla zona centrale della graduatoria e la Roma non ha fallito. In quello che a tutti gli effetti si poteva considerare uno scontro diretto tra la decima e l'undicesima della classifica, i capitolini mostrano i muscoli e festeggiano una vittoria importante. I liguri vanno ko per 3-1 contro i giallorossi, i quali si godono un grande secondo tempo, trascinati da un super El Shaarawy, autore del gol del nuovo vantaggio romanista, e in generale uomo più brillante della gara, giustamente premiato come migliore in campo a fine gara. Il successo vale il momentaneo nono posto in classifica e un distacco reso più netto con la parte destra della classifica, mentre l'Europa rimane ancora lontana 6 lunghezze.

Per la sfida Ranieri si affida ancora al pressing alto in una sfida interessante dove le due squadre puntano su uno stile di gioco simile, ma con una disposizione di campo molto diversa. Entrambe vogliono soffocare la manovra con la pressione alta ed entrambe si affidano ai lanci lunghi per creare lo spazio in avanti. In avvio di gara il trattamento di pallone è un po' lento e quando i capitolini riescono ad accelerare, praticamente alla prima vera occasione, realizzano il gol del vantaggio. Un peccato che le ripartenze liguri pescano perfettamente le carenze in copertura dei giallorossi. La marcatura di Hummels su Pinamonti concede pochissimi spazi in avanti, perché mancano gli appoggi del centravanti. Se però la marcatura sul centravanti è in cassaforte, il gol del pari genoano è frutto proprio di una preventiva mancata di Pellegrini su Masini, il quale si inserisce e batte Svilar.

Nel secondo tempo però l'ingresso di El Shaarawy cambia il volto ai giallorossi. Il faraone aggiunge freschezza e se nel frattempo Koné ha già stabilito il proprio predominio in mediana, si aprono gli spazi per i fantasisti nella trequarti avversaria. Le giocate del classe 92 ex Milan sono semplicemente spaccano la partita e con merito l'attaccante va a concludere l'azione che vale il 2-1, la rete, che riporta avanti i giallorossi nel punteggio ridando tranquillità anche ai tifosi. L'autogol finale di Leali è il punto esclamativo che mette in ghiaccio la partita.

Il gol del Genoa, nell'economia dell'incontro è stato molto estemporaneo e questo è testimoniato da tutti i dati statistici della gara, i quali indicano i capitolini come unici padroni del match. La lotta per il palleggio è molto equilibrata, ma è noto come entrambe le formazioni non facciano del possesso palla il loro punto di forza. I giallorossi controllano il pallone per il 53% del tempo totale, collaborando per un totale di 457 passaggi completati, ovvero l'89% del totale. Dall'altra parte il Genoa nel restante 47% del tempo combina per 384 fraseggi conclusi, con una precisione dell'84%.

Se però, per caratteristiche tattiche, i numeri del palleggio non sono così dissimili tra le parti, lo stesso non si può dire della zona gol. La Roma domina il Genoa sia in termini di quantità di occasioni create, si in termini di qualità delle stesse, meritando i tre punti a fine gara. Sono infatti 16 i tentativi complessivi dei giallorossi, di cui 7 nello specchio della porta, mentre i grifoni si fermano a 7 complessivi, di cui solo 3 nello specchio difeso da Svilar. Un divario ancora più marcato è invece evidenziato dal dato degli epected goals. Parliamo infatti di una squadra, quella capitolina, capace di produrre una mole di occasioni di quasi quattro volte superiore ai rivali. I giallorossi infatti combinano per 1,80 xG, mentre il Genoa si ferma a quota 0,49 xG. Tutti i numeri che indicano verso un successo meritato che proietta ora all'Europa League, dove con due successi nelle ultime due partite, i capitolini possono strappare una qualificazione diretta nelle urne degli ottavi di finale.