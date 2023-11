Roma: Renato Sanches si ferma di nuovo. Marcos Leonardo si avvicina?

Roma, 23 novembre 2023 – Tanto costoso, talentuoso e potenzialmente decisivo in campo, quanto delicato e fragile quando si tratta di integrità fisica. Renato Sanches è stato fin qui tra i giocatori più discussi del campionato romanista e se queste dovessero restare le sue condizioni cliniche, non è in dubbio che lo possa rimanere fino all'ultima giornata. Tiago Pinto, parlando del suo acquisto, lo ha definito un'ossessione, un calciatore cercato a più riprese dal gm giallorosso e alla fine giunto sulla sponda romanista del Tevere in estate. In Italia il giocatore è arrivato con la formula del prestito, nella speranza che la sua ricca cartella clinica non fosse l'argomento principale delle discussioni attorno al giocatore Campione d'Europa nel 2016.

Purtroppo per la Roma, ma anche per il calcio italiano, non è stato questo il caso. Il giocatore dopo il lungo stop di quasi un mese, che aveva da poco smaltito, si è dovuto fermare nuovamente. In preparazione della sfida di domenica 26 novembre contro l'Udinese, il centrocampista portoghese si è fermato per un problema fisico, con i controlli medici che hanno evidenziato un problema al muscolo tendineo che verrà valutato nella giornata di oggi. Stando alle prime indiscrezioni che filtrano da Trigoria però il giocatore non dovrebbe avere, fortunatamente, riportato lesioni. La sua presenza per la sfida contro l'Udinese resta in dubbio, ma Mourinho spera di riaverlo in gruppo già venerdì, così da poterne valutare un eventuale utilizzo nella sfida dell'Olimpico.

Gli infortuni sono da sempre stato l'unico freno alla carriera del centrocampista portoghese. Un talento esploso proprio nell'Europeo di Francia nel 2016, quando il suo Portogallo vinse il trofeo allo Stade de France, prestazioni che gli valsero il passaggio dal Benfica al Bayern Monaco. Da lì in poi una sequenza senza fine di infortuni che hanno fatto vivere al classe 1997 una carriera ricca di saliscendi tra Swansea, Lille, Psg e infine la Roma. Lo scorso anno vinse con i parigini la Ligue 1, ma in campionato ha saltato quasi metà delle partite, giocando solo 26 incontri nonostante il ruolo da titolare tra campionato francese e Champions League. Una media di oltre 15 incontri saltati a stagione per un giocatore tanto forte quanto delicato.

Marcos Leonardo, Rafaela Pimienta: "Gennaio il momento giusto per comprare giocatori brasiliani"

Dopo la prematura scomparsa di Mino Raiola, Rafaela Pimenta ha ereditato l'impero calcistico del compianto agente campano. Agente di Pogba e Haaland, ma non solo, la brasiliana è agente anche di Marcos Leonardo, prodotto del Santos e attualmente nel mirino della Roma e proprio su questo tema la procuratrice si è espressa ai microfoni di Sky Sport parlando del mercato di gennaio. "I dati sono molto importanti però il fattore umano fa la differenza e anche il bisogno. Il mercato di gennaio è un mercato molto ridotto - prosegue Rafaela Pimienta - di tanta sostituzione quando qualcuno è infortunato. È un mercato interessante per i brasiliani. Dato che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo è il momento giusto per far venire brasiliani così le squadre brasiliane si possono preparare e questo facilità l'uscita dei calciatori brasiliani".

La procuratrice è poi entrata nel tema più specifico del potenziale passaggio di Marcos Leonardo alla Roma a gennaio: "Il passaggio di Marcos Leonardo alla Roma? Questa è una domanda da fare ai giallorossi. La verità è che lui è pronto per partire quando ci sarà il momento giusto. C'è un prezzo, e c'è stato anche un giusto equilibrio trovato con Santos quando doveva restare ma adesso farà il suo passaggio", ha spiegato l'agente sull'ipotesi di un trasferimento in giallorosso, club che lo ha cercato già a gennaio.