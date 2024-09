Roma: salta l'arrivo di Danso, Djalò il sostituto. Scambio Abraham-Saelemaekers: sì

Roma 30 agosto 2024 - "Quando si chiude una porta, si apre un portone", recita così un antico proverbio sulle sliding doors del destino umano, un adagio tranquillamente utilizzabile anche quando si parla di calciomercato. Per la Roma infatti si è chiusa bruscamente la pista che portava a Kevin Danso, ma non sono state né le volontà dei giallorossi, né quelle del Lens a mettere un freno a questo arrivo. Il giocatore austriaco infatti non avrebbe superato, nella giornata di ieri, le visite mediche propedeutiche poi alla firma del contratto e alla chiusura positiva della trattativa. Una voce, poi confermata dallo stesso Lens tramite un comunicato stampa ufficiale a dare notizia dell'affare ormai saltato con i capitolini. Ecco il comunicato del club giallorosso transalpino.

"Kevin Danso rimane un giocatore del Lens. Dopo lunghe e serrate trattative e un accordo totale trovato con il Racing (Racing Club de Lens, ndr), Kevin Danso non si unirà alla squadra della Lupa. La lunga interpretazione di un esame medico sarebbe all'origine della chiusura forzata del trasferimento. Il club si interroga su quali siano le ragioni di fondo di questa mancata validazione, dal momento che il giocatore è stato attentamente seguito e monitorato, dopo aver concluso consecutivamente stagioni al di sopra delle 30 partite giocate sui terreni di gioco sia francesi, sia internazionali. Il giocatore mantiene la massima fiducia sul castello difensivo, che da domani ritroverà come compagni di squadra, e avremo il piacere di sottoporlo a un protocollo adatto prima di fargli vestire nuovamente i colori sangue e oro del club".

Per il giocatore si tratta del secondo mancato passaggio in Italia, dopo che lo scorso anno è stato a lungo vicino a vestire la maglia del Napoli. Poco male per la Roma che già nella giornata di oggi potrebbe consolarsi con l'arrivo di Tiago Djalò. Da parte dei capitolini infatti la trattativa con la Juventus sarebbe stata rapidissima e avrebbe visto i giallorossi trovare il sì dei bianconeri a un passaggio del portoghese in prestito con diritto di riscatto, dal valore di 9 milioni di euro più uno di bonus. L'approdo nella capitale di Djalò è atteso per domani, dove sosterrà le visite mediche, nella speranza questa volta di arrivare a un nero su bianco e al nuovo difensore centrale da consegnare a Daniele De Rossi.

Intanto si muovono le pedine anche nel reparto avanzato. Il sogno Federico Chiesa è sfumato con il passaggio al Liverpool dall'esterno della Nazionale italiana. Poco male per la Roma che ora avrebbe virato su Alexis Saelemaekers, per completare le rotazioni anche sugli esterni. Il giocatore infatti arriverebbe dal Milan in quello che al momento potrebbe essere uno scambio di prestiti, che vedrà Tammy Abraham percorrere la strada inversa, per accasarsi in rossonero. Il tempo stringe e trovare un accordo economico che avrebbe messo d'accordo entrambi i club per il passaggio a titolo definitivo è altamente improbabile, con lo scambio di prestiti invece il "problema", se così si può definire, sarà eventualmente rimandato a giugno. Lo scorso anno il belga in arrivo in giallorosso ha vestito la maglia del Bologna e proprio con i felsinei segnò nello scontro diretto dell'Olimpico contro i giallorossi, che mise in totale discesa la qualificazione in Champions League dei rossoblù, con cui ha concluso l'anno con un bottino di 4 gol e 3 assist in 32 partite giocate.