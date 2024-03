Roma-Sassuolo: probabili formazioni e dove vedere la partita

Roma 16 marzo 2024 - Due squadre dalle ambizioni opposte si trovano di fronte per seguire i rispettivi obiettivi. Nella giornata di domani, domenica 17 marzo, Roma e Sassuolo si troveranno di fronte per la ventinovesima giornata di Serie A, in una sfida da prospettive agli antipodi, ma con tre punti necessari per entrambi da raccogliere. La sfida fa parte del programma serale della domenica di campionato e vedrà il calcio d'inizio alle 18.

I capitolini hanno appena conquistato il pass per i quarti di finale di Europa League e sono in piena corsa per il quarto posto in campionato. Il successo del Bologna nella giornata di ieri ha allontanato di sei lunghezze i rossoblu e dopo il pareggio di Firenze, è necessario recuperare terreno subito e tornare a contatto, vincendo contro i neroverdi. De Rossi ha festeggiato in Europa ma non può permettersi quella che lui stesso ha definito ebbrezza da vittoria. La Roma deve essere consapevole dei propri mezzi, ma non altezzosa e ha il dovere di continuare a tenere premuto il piede sull'acceleratore. Sotto la guida dell'ex capitano i capitolini si sono ritrovati per la prima volta senza vittoria in due partite consecutive, compreso il ko patito a Brighton. Bisognerà così evitare che questo diventi un trend se si vuole conservare l'ottima posizione in classifica e vincere la sfida dell'Olimpico.

Proprio come la Roma, anche il Sassuolo non ha il lusso di potersi permettere passi falsi. Con l'arrivo di Ballardini, gli emiliani sono tornati al successo oltre due mesi dopo l'ultima volta. I tre punti della sfida contro il Frosinone non sono però bastati per issare i sassolesi al di fuori della zona rossa, mantenendoli al penultimo posto della graduatoria. Proprio per questo il senso di urgenza tra le fila dei neroverdi è ai massimi livelli, rendendo quanto mai necessario fare punti anche su campi complicati come l'Olimpico. Senza Berardi, il tecnico farà ancora leva sulla forza del gruppo, sperando di poter arginare una formazione sulla carta decisamente superiore.

A dirigere la gara dell'Olimpico, valida per la 29' giornata del campionato di Serie A, l'Aia ha deciso che sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Ad aiutare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Quarto uomo: Giuseppe Collu di Cagliari. Nella sala Var di Lissone predisposta alla sfida ci saranno Simone Sozza di Seregno e Rosario Abisso di Palermo. Per il fischietto piemontese si tratterà della tredicesima volta in carriera con i neroverdi in campo, con un bilancio di 12 precedenti a contare 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Sono invece 9 gli incroci con i giallorossi, con un bilancio molto positivo per i capitolini di ben 8 vittorie un solo ko. Per Manganiello nel complesso invece si tratterà della diciassettesima direzione stagionale, la nona in Serie A, a cui aggiunge 4 partite di Serie B, 2 di Coppa Italia e 2 partite all'estero in Protathlima Cyta (Cipro).

Probabili formazioni

De Rossi festeggia per il recupero di Lukaku, il quale torna a disposizione, mentre resta ai box Dybala per un problema muscolare. Pronti a sostituirli ci saranno Azmoun e Baldanzi, mentre El Shaarawy completerà il tridente. Dopo il riposo ricevuto in Europa League, torna titolare al centro della mediana Paredes, con Cristante e Pellegrini a completare il reparto. Davanti a Svilar saranno Mancini e N'Dicka a comporre il duo di centrali, mentre sulle fasce agiranno Çelik a destra e Angeliño a sinistra, questi due avvantaggiati nei ballottaggi rispettivamente con Kristensen e Spinazzola.

Ballardini si affida a Defrel come leader carismatico al centro della linea della trequarti, con Bajrami e Laurienté sugli esterno a sostegno dell'unica punta Pinamonti. Davanti a Consigli invece si riforma la linea a quattro con Missori e Pedersen sugli esterni a fornire supporto a Erlic e Ferrari. Pedersen e Racic sarnano la cintura mediana, che completerà il 4-2-3-1 del tecnico emiliano.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté; Pinamonti. All. Davide Ballardini.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sassuolo dello stadio Olimpico, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 17 marzo 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.

Statistiche e precedenti

La Roma ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide contro il Sassuolo in Serie A (5N, 2P); dopo il successo della gara di andata (2-1 il 3 dicembre 2023), i giallorossi potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i neroverdi solo per la seconda volta nella competizione, dopo l'annata 2016-17. In ciascuna delle ultime sei sfide tra queste due formazioni in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno, realizzando quasi lo stesso numero di reti: 12 per i capitolini e 11 per gli emiliani.

Nella più recente trasferta contro la Roma nel massimo campionato il Sassuolo ha vinto, sfatando un tabù durato per le prime 8 partite (5N, 4P). Con De Rossi in panchina però i giallorossi (ultime otto giornate) sono la squadra ad aver segnato più gol in Serie A (22, una media di 2.8 a match) e sono secondi, parimerito con il Bologna, per punti conquistati (19, meno solo dell’Inter a punteggio pieno con 24). Inoltre i capitolini sono la squadra con la differenza a favore più ampia tra gol segnati ed Expected Goals in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: +14.7 (54 reti con un xG di 39.3); dall'altra parte, solo il Frosinone (12.3) ha subito più reti del Sassuolo (8.9) nel confronto tra i gol subiti (55) e gli Expected Goals contro (46.1) nella Serie A di quest'anno.