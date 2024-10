Roma-Torino: Juric contro il suo passato per salvare la panchina, formazioni e orari tv

Roma 30 ottobre 2024 - Sarà uno scherzo del destino, sarà una coincidenza, oppure è l'ennesima storia di calcio come tante altre. Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre, nella notte delle streghe e degli spiriti, Ivan Juric e la sua Roma affrontano il Torino di Paolo Vanoli, in una sfida che potrebbe decretare la fine dell'esperienza del tecnico croato sulla panchina giallorossa. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45 allo stadio Olimpico.

Juric si gioca il proprio futuro in giallorosso contro la squadra di cui è stato l'allenatore per le scorse tre stagione. Una sfida con il passato per l'allenatore che dovrà dare la massima motivazione a una Roma in grande difficoltà. I capitolini sono sembrati molto allo sbando nella sfida contro la Fiorentina: reparti slegati e offensiva sterile, la squadra è risultata scarica e incapace di reagire all'aggressività toscana. Un sintomo grave di deficit tecnico in campionato, dopo aver trovato la prima vittoria in Europa League. L'obiettivo è ripartire, ma di fronte ci sarà una squadra, quella piemontese che vuole ritrovare continuità di rendimento. Dopo un grande avvio, dove i granata si erano anche issati in vetta alla classifica, l'infortunio di Zapata sembra aver lasciato al palo il Toro e solo nell'ultima contro il Verona sono riusciti a interrompere una brutta striscia di tre sconfitte consecutive. All'Olimpico non sarà facile avere ragione dei giallorossi, ma la squadra di casa sembra essere un gigante fragile e Vanoli ha la chance di dare un colpo al passato battendo Juric e forse terminando la sua esperienza sulla panchina capitolina.

La designazione dell'Aia per il decimo turno di Serie A ha decretato che sarà Michael Fabbri, dalla sezione di Ravenna, il direttore di gara di Roma contro Torino, in programma giovedì alle ore 20:45. Gli assistenti saranno i signori Del Giovane e Di Iorio, quarto ufficia Tremolada. In Sala Var ci sarà Mazzoleni supportato da Abisso. Per il direttore di gara si tratterà solo della quinta direzione di questa stagione, la quarta in Serie A, a cui ne aggiunge 1 di Serie B. Per lui sono 14 i precedenti con la Roma, con un bilancio di 7 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte; sono invece 17 le partite dirette con il Torino, con un bilancio in favore dei granata di 4 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Probabili formazioni

La sconfitta pesante patita dai giallorossi nell'ultima giornata, fa pensare a un ritorno da parte di Juric ad affidarsi ai giocatori fin qui maggiormente utilizzati. In difesa tornerà allora Angeliño come braccetto di sinistra, con N'Dicka e Mancini a completare il reparto. In mediana gioventù ed energia con gli inserimenti di Koné e Pisilli. Sulla destra agirà Çelik, con Zalewski sul lato opposto. In attaccco Dovbyk sarà il riferimento avanzato, supportato da Pellegrini e Dybala, occhio però ai possibili ingressi di Soulé ed El Shaarawy.

Orfano di Zapata, Vanoli punterà sul binomio Adams e Sanabria per guidare il proprio attacco, supportato da Vlasic in trequarti. Nella difesa a tre qualche dubbio su chi tra Walukiewicz e Vojvoda occuperà il ruolo di braccetto di destra, mentre Maripan e Coco completeranno il terzetto. In mediana Lazaro e Masina agiranno sulle corsie affiancando Ricci e Linetty. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Torino (3-4-1–2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Linetty, Ricci, Masina; Vlasic; Adams, Sanabria. All. Paolo Vanoli.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Torino dello stadio Olimpico, valevole per la decima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di giovedì 31 dicembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.