Roma-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma, 25 febbraio 2024 - Sono solo tre punti, ma valgono doppio quando li strappi a una possibile diretta concorrente. Questo perché di fatto la sfida dell'Olimpico domani, lunedì 26 febbraio alle ore 18:30, tra Roma e Torino è un duello per le posizioni europee. Da una parte i giallorossi, nel mezzo di una rimonta disperata verso le posizioni che varrebbero un posto nella nuova Champions League, distante 4 punti dall'Atalanta quinta e 7 dal Bologna quarto. Dall'altra i granata sono a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di mettere pressioni alle formazioni davanti restando a contatto proprio con il gruppo di squadre adesso guidato dalla Roma a quota 41.

I giallorossi vogliono continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo dopo aver festeggiato il passaggio del turno in Europa League ai danni del Feyenoord. Non è stata una vera e propria vittoria sul campo, l'eliminazione degli olandesi è arrivata solo dopo i calci di rigore, ma la scarica di adrenalina provata da tutto l'Olimpico, giocatori compresi, lascerà segni in positivo sul morale di tutta la squadra. Proprio da lì vuole ripartire De Rossi, per continuare a crescere e non fermarsi in campionato, come successo in Europa.

Dopo aver perso contro la Lazio nel recupero della ventunesima giornata, il Toro non ci terrà a perdere back-to-back contro le squadre romane. Dopo aver subito infatti un pesante ko casalingo, Juric va a caccia di rivalsa contro i giallorossi. Prima della sfida di giovedì il Torino era imbattuto nel 2024 e senza dubbio vorrà subito riassaporare il gusto di un risultato positivo. La partita giocata contro i biancocelesti è stata pressoché perfetta da parte dei granata, con la sola scarsa precisione (e fortuna) sotto porta a limitarne il risultato finale, mentre i ragazzi di Sarri hanno messo in campo un capolavoro di cinismo.

La sfida di lunedì sera all'Olimpico ha visto designato l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata per dirigere l'incontro. A coadiuvare il fischietto saranno gli assistenti Di Iorio e Cecconi, il IV Uomo Ayroldi. Al Var ci sarà Paterna, all’Avar Di Bello. Per il direttore di gara sarà la quinta direzione con entrambe le squadre, con un bilancio di 3 vittorie (2 questa stagione) e un ko con i giallorossi, mentre lo score dei granata recita 2 successi e 2 sconfitte. In totale in stagione per il direttore di gara marchigiano si tratterà della sedicesima direzione, la decima in Serie A, a cui somma 2 sfide di Coppa Italia, 3 in Serie B e 1 in Protathlima Cyta (Cipro).

Probabili formazioni

De Rossi deve fare a meno di Llorente e potrebbe puntare su uno tra N'Dicka e Huijsen per sostituirlo, confermato invece Svilar tra i pali con Mancini al centro. Spazio per Kristensen a destra e Angeliño a sinistra, mentre a centrocampo Aouar potrebbe rilevare Pellegrini, mentre Cristante e Bove completeranno il reparto. In attacco El Shaarawy potrebbe essere l'unica conferma, con riposo per Dybala e Lukaku, al loro posto Baldanzi e Azmoun.

Il tecnico croato si affiderà al suo solito 3-4-1-2, confermando tra i pali il solito Milinkovic-Savic. Il trio difensivo sarà composto da Djidji, Lovato e Masina. Sulle fasce ci saranno Bellanova e Lazaro, pronti a correre per coprire entrambe le fasi di gioco, mentre in mediana saranno Ilic e Ricci a occupare i ruoli. Vlasic agirà alle spalle delle punte Zapata e Sanabria.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Torino dello stadio Olimpico, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di lunedì 26 febbraio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Dario Marcolini.