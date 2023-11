Roma-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 25 novembre 2023 - Dopo aver pareggiato un derby molto fisico, ma altrettanto brutto a livello contenutistico, la Roma torna in campo all'Olimpico, dove questa volta sarà la squadra di casa. I giallorossi infatti nella tredicesima giornata di Serie A ospiteranno l'Udinese nel match di domenica 26 novembre 2023, con calcio d'inizio fissato alle ore 18. Di fronte ai capitolini c'è però una squadra in forma, che nonostante la posizione di classifica complicata, non perde da ormai 6 partite e in questa striscia ha anche trovato il primo successo in campionato nella trasferta a Milano contro il Milan.

I giallorossi vogliono approfittare del ko rimediato dall'Atalanta contro il Napoli e sopravanzare proprio i bergamaschi in classifica. Un successo potrebbe permettere ai romanisti di mantenere il distacco di tre punti dal Napoli, arrivando per la prima volta da inizio stagione nelle posizioni che valgono le posizioni europee. Mourinho in settimana ha momentaneamente perso e ritrovato Sanches, che però non è stato convocato per la sfida, mentre diventa decisamente più importante il tanto agognato rientro del capitano giallorosso: Lorenzo Pellegrini, presente ma solo in panchina nel derby. Ancora ai box invece Smalling i cui tempi di recupero sembrano allungarsi e si spera lo si possa rivedere a dicembre.

Dall'altra parte invece Cioffi sembra aver ridato vitalità all'ambiente friulano, anche se deve fare i conti, come Mourinho, con un'infermeria piena di giocatori bianconeri. I risultati recenti permettono di guardare con un pizzico di ottimismo in più a questa sfida, ma fare punti resta un imperativo della squadra ospite. La zona retrocessione infatti dista appena due punti e non ci si può beare del successo con il Milan o del pareggio contro l'Atalanta. Servono i punti e servono subito, nonostante il blasone elevato dell'avversario di fronte.

A dirigere Roma-Udinese domenica alle 18 allo Stadio olimpico di Roma è stato designato l’arbitro è stato designato l’arbitro Luca Massimi. Il 34enne sarà assistito da Rocca e Raspollino, quarto uomo Mercenaro. Al Var Paterna, suo assistente Longo. Il direttore di gara della sezione di Termoli è alla sesta direzione stagionale: 5 di queste in Serie A e una in Serie B. Le partite dirette del massimo campionato questa stagione dal fischietto molisano sono state: Empoli-Verona (0-1), Lecce-Salernitana (2-0), Inter-Sassuolo (1-2), Monza-Salernitana (3-0) ed Empoli-Atalanta (0-3). Un solo precedente tra Massimi e la Roma nel successo dello scorso anno per 1-0 contro la Cremonese. Sono tre invece gli incroci pregressi tra l'Udinese e Massimi, tutti in Serie A, con la squadra friulana imbattuta nelle occasioni: un successo contro il Crotone e due pareggi contro Lazio e Monza, i precedenti tra i bianconeri e il direttore di gara della sezione di Termoli.

Probabili formazioni

Mourinho può contare ancora sulla coppia Dybala e Lukaku in avanti, con Azmoun e Belotti pronti a subentrare in caso di necessità. A centrocampo ci sono tre maglie per quattro contendenti. Al momento Bove, Cristante e Pellegrini sembrano i favoriti, con Paredes invece indiziato principale a partire dalla panchina. Sugli esterni Karsdorp e Spinazzola sono favoriti nel doppio ballottaggio per le fasce, mentre sarà panchina per Kristensen e Zalewski. Difesa ancora una volta obbligata per lo Special One che schiererà Mancini, Llorente e N'Dicka nella linea davanti a Rui Patricio.

Cioffi risponde con uno schema simile a quello dei rivali. Silvestri è la certezza friulana tra i pali, con il trio composto da Kabasele, Bijol e Perez a protezione dell'estremo difensore classe 1991. Ebosele e Zemura andranno a prendere possesso rispettivamente della fascia destra e di quella sinistra. Samardzic, Walace e Lovric saranno i tre della mediana friulana, mentre Pereyra agirà alle spalle di Success unica punta.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success. All. Gabriele Cioffi.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Udinese dello stadio Olimpico, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 26 novembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.

Statistiche e precedenti

La Roma ha trovato il successo in sei delle ultime nove gare contro l’Udinese in Serie A (1N, 2P), vincendo tuttavia solo una volta nei tre incontri più recenti contro questa avversaria (1N, 1P): 3-0 lo scorso 16 aprile, con le reti di Bove, Pellegrini e Abraham. Nel complesso però la squadra capitolina ha vinto ben 12 delle ultime 14 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2P), con un punteggio aggregato di 34-13: in generale, tra le formazioni affrontate in almeno 30 match interni nella competizione, quella friulana è quella contro cui i giallorossi hanno segnato più reti in media (2.2).

Quella di domani potrebbe inoltre essere una giornata storica per il club della Lupa: i giallorossi sono vicini a segnare 4500 gol in Serie A (includendo gli incontri terminati a tavolino), con il punteggio che attualmente recita quota 4498. Solo Juventus (5322), Inter (5246) e Milan (4966) ne contano di più; tuttavia, i giallorossi non hanno trovato la rete in due delle ultime tre gare di campionato, tante quante volte nelle precedenti 20 partite nella competizione. Udinese che dovrà fare attenzione agli scontri aerei con i giallorossi: nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla Roma in questa Serie A (sei, come la Fiorentina), mentre dall’altro lato i friulani sono una delle tre formazioni ancora a secco di reti con questo fondamentale nel torneo in corso (insieme a Lazio e Salernitana).

L’Udinese è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime quattro gare di Serie A in cui è riuscita a segnare almeno un gol contro la Roma (3V, 1N): l’ultimo incontro perso dai bianconeri contro i giallorossi nonostante avessero realizzato una rete è stato il 23 settembre 2017 (1-3, con i gol di Dzeko e doppietta di El Shaarawy per i capitolini, mentre Stryger Larsen era il marcatore dei friulani). La squadra bianconera ha pareggiato ben otto delle ultime 11 gare di Serie A (1V, 2P): quella friulana è infatti la formazione che ha pareggiato più volte nei cinque grandi campionati europei in corso (otto); solo due formazioni hanno registrato più pareggi nelle prime 13 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter 2004-05 (11) e il Bari 1998-99 (9). Inoltre l’Udinese è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sette gare esterne di campionato con Gabriele Cioffi in panchina (4V, 3N); in generale, il tecnico ha ottenuto cinque successi in 13 trasferte con i friulani in Serie A, nessun allenatore ha registrato più vittorie nelle prime 14 partite fuori casa con i bianconeri nella competizione.