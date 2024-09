Roma, ufficiale: Mats Hummels è un nuovo giocatore giallorosso

Roma, 5 settembre 2024 - Dopo Mario Hermoso, la Roma batte il secondo colpo di alto profilo in questo mercato degli svincolati. A caccia di giocatori per rinforzare il reparto arretrato, dopo che lo spagnolo ha terminato il suo contratto con l'Atletico Madrid, appena due giorni dopo la chiusura delle trattative ha firmato un nuovo accordo con i giallorossi, legandosi al club della Lupa. Ora a fare la stessa scelta, con due giorni di ritardo rispetto al collega è Mats Hummels. Il giocatore ha infatti firmato negli scorsi minuti il contratto che lo ha legato alla formazione della Capitale, con tanto di comunicato ufficiale da parte del club a mettere in nero su bianco la desicione del ragazzo classe 1988, finalista lo scorso anno di Champions League con il Borussia Dortmund. Ecco il comunicato romanista che ufficializza l'arrivo del tedesco Campione del Mondo 2014 alla Roma.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mats Hummels. Classe 1988, il tedesco è un difensore centrale con un'enorme esperienza internazionale. Conta oltre 600 presenze in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, 78 partite con la propria selezione, oltre che 16 titoli vinti tra club e nazionale, tra questi il campionato del mondo del 2014. In carriera ha vestito le maglie di Borussia Dortmund (in due intervalli temporali) e Bayern Monaco. Ha scelto la maglia numero 15, è il settimo calciatore tedesco della storia giallorossa. Benvenuto a Roma, Mats!"

Il giocatore ha dirmato un contratto annuale senza opzione per l'anno successivo, dal valore di circa 2 milioni e mezzo di euro netti a stagioni, più bonus legati ai risultati della squadra e delle presenze. Il suo arrivo chiude definitivamente la porta a Kostas Manolas, con il greco che era stato accostato ai giallorossi nelle scorse ore, un arrivo per altro smentito dallo stesso giocatore, lo scorso anno protagonista della pessima stagione di Serie A della Salernitana, culminata poi con la retrocessione della formazione campana. Anche il difensore greco ha confermato di non essere mai stato vicino alla Roma, su di lui l'interesse vero però da parte del Paok di Salonicco.

L'ingaggio di Mats Hummels ha fatto sì che la Roma ritardasse fino all'ultimo secondo possibile la consegna della lista Uefa, salvo poi decidere di inserire il giocatore per le partite della prossima Europa League, così come successo per Mario Hermoso, mentre invece è Samuel Dahl il sacrificato da Daniele De Rossi nella lista per fare spazio ai due esperti giocatori arrivati dal mercato dei parametro zero.