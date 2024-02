Sassuolo travolto nel derby. Il Bologna respira aria d’Europa

4

SASSUOLO

2

(4-2-3-1): Skorupski 5; Posch 5.5, Calafiori 6, Beukema 6, Kristiansen 6.5 (37‘st Lykogiannis sv); Freuler 5.5, Aebischer 5.5 (13‘st Orsolini 6); Fabbian 7 (37‘st Moro sv), Ferguson 7, Urbanski 5.5 (13‘st Saelemaekers 7); Zirkzee 7.5. Allenatore: Motta 7 (squalificato, in panchina Hugeux)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5, Erlic 5 (36‘st Tressoldi 5), Viti 5, Doig 6.5; Thorstvedt 7, Lipani 5.5 (14‘st Boloca 5); Bajrami 6 (23‘st Racic 5.5), Volpato 7 (14‘st Ceide 5), Laurientè 5.5; Pinamonti 6 (36‘st Mulattieri sv). Allenatore: Dionisi 5.5

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5

Reti: 13‘ pt Thorstvedt, 24‘ pt aut. Viti, 34‘ pt Volpato, 28‘st Fabbian, 38‘ st Ferguson, 41‘ st Saelemaekers.

Note: ammoniti Thorstvedt, Aebischer, Boloca, Doig. Angoli: 7-4. Recupero: 1‘pt, 4‘st.

Il Sassuolo si illude, ma il Bologna è troppo forte e anche se regala il vantaggio ai neroverdi con un passaggio azzardato di Skorupski, finisce per ribaltare il match con una goleada. I problemi difensivi dei neroverdi non sono ancora risolti, il debutto di Doig non basta, mentre la squadra di Thiago Motta si gode l’ennesima grande prova di Zirkzee, vero fulcro del gioco offensivo rossoblù. Con questo successo i bolognesi rimettono la testa nella zona della coppe europee, mentre i neroverdi cominciano ad essere troppo coinvolti nella zona salvezza.