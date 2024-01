Tiago Pinto lascia la Roma, l’addio dopo il mercato di gennaio

Roma, 4 gennaio 2024 – Tiago Pinto dice addio alla Roma. Non subito, ma quasi: la separazione avverrà al termine del mercato di gennaio.

Pinto quindi, non sarà più il general manager della Roma. Lo ha comunicato il dirigente alla società e alla squadra. Lo ha fatto stamattina, ringraziando il gruppo per la vittoria di ieri contro la Cremonese e promettendogli che farà il massimo per rinforzare la Roma anche in questa sessione di mercato.

Il contratto sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno. Roma e Pinto andranno verso una rescissione consensuale.

Mercato che sarà un punto chiave della stagione giallorossa. il general manager, prima della partita di Coppa Italia aveva detto di voler portare a Roma un difensore. "Ho sempre detto - queste le parole del portoghese - che vorrei portare un difensore centrale, poi ho anche detto anche che nella lista della Serie A non ci sono posti se non per i giovani e che ho problemi con i trasferimenti dove il margine è molto piccolino”.

«Il mio lavoro - ha aggiunto Tiago Pinto - qui a Roma è sempre stato così, io non mi sono mai lamentato. Lavoro senza problemi e alla fine siamo sempre riusciti a portare a casa delle soluzioni interessanti, anche negli scorsi mercati di gennaio, come Sergio Oliveira, Llorente e altri. È un lavoro stressante? È il mio lavoro e non mi lamento. Sono in contatto tutti i giorni con agenti e con colleghi e sappiamo che quando apre il mercato è il momento più stressante ma è tutto tranquillo e normale".