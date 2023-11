Troppa paura: derby senza acuti. Crollo Napoli, Garcia al capolinea

LAZIO

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6 (36’ st Hysaj sv); Guendouzi 6.5, Cataldi 5 (20’ st Vecino sv, 30’ st Rovella 6), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5 (37’ st Kamada sv), Immobile 6, Pedro 5 (20’ st Isaksen 6).All. Sarri 6.

(3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Llorente 6,5, Ndicka 6; Karsdorp 6.5 (41’ st Celik sv), Cristante 6,5, Paredes 6, Bove 6 (37’ st Sanches sv), Spinazzola 6.5 (46’ Kristensen sv); Dybala 5,5 (37’ st Azmoun sv), Lukaku 5. All. Mourinho 6.

Arbitro: Massa 6.

Note: Ammoniti Mancini, Ndicka, Sarri, Lukaku, Immobile, Luis Alberto, Patric.

E’ vero che, seguendo la più tradizionale letteratura tifosa, il derby innanzitutto non bisogna perderlo. Però stavolta, se il pareggio va bene per il gioco degli sfottò, brucia parecchio e per entrambe, in particolare per quanto accaduto venerdì e sabato. La frenata di Atalanta e Milan, il ko del Napoli avrebbero consentito un salto triplo a chi fosse riuscito ad esultare nel derby, considerando anche lo scontro diretto. E invece, come ha detto Mourinho: "È venuto fuori un ’pareggino’", cioè un’occasione sprecata. Lo stesso Mou ha però sottolineato di essere "a tre punti dalla Champions anche se il campionato per noi è iniziato alla quarta giornata". Tradotto: Mou polemizza ancora sull’avvio di stagione in pieno agosto e con il mercato aperto. Poi, capitolo Sarri e il duello della vigilia, raccontato col sorriso: "Abbiamo scherzato prima e dopo la partita, ci vogliamo bene". Dirà Sarri: "Io sono soddisfatto, la squadra mi sembra in crescita, dobbiamo solo ritrovare i gol dello scorso anno". Più filosofo-fatalista Sarri: "Quando una partita non la puoi vincere non la devi perdere. Cosa ci siamo detti con Mourinho? Gli detto ’sei veramente un rompicogl...’ e lui ha detto che anche io non scherzo, la persona mi piace moltissimo, quando fa il personaggio mi piace meno".