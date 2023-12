Zalewski, furto in casa del giocatore della Roma: ladri fuggiti con oro e gioielli

Roma, 29 dicembre 2023 – Ancora un calciatore vittima di un furto a casa a Roma. Questa volta la disavventura è toccata all'esterno della Roma, Nicola Zalewski.

I ladri, dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti nell'abitazione dell'Eur portando via oro e oggetti preziosi. A chiamare il 112 è stato proprio il giocatore giallorosso venerdì sera intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero telecamere utili a ricostruire l'effrazione. Le indagini sono in corso.