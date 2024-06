Sabato e domenica al Country Club di Castenaso la terza edizione dell’Illumia Cup. C’è anche il tabellone femminile con Noemi Bocchi e Francesca Piccinini. Totti, Vieri, Locatelli: una sfida stellare a colpi di padel

Un fine settimana all’insegna del grande padel al Country Club di Castenaso, con la terza edizione dell’Illumia Padel Cup. A darsi appuntamento per sabato 22 e domenica 23 giugno, le ex leggende della nostra Serie A, a colpi di volée, bandeja e vibora, in quello che ormai è diventato una grande classico dell’estate bolognese. Unico requisito per poter partecipare? Aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei top 5 campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia). A rete si ritroveranno contro Francesco Totti, Christian Vieri, l’ex ct azzurro Roberto Mancini, assieme a Toni, Di Biagio, Di Canio, Albertini, Fiore e tantissimi altri campioni, per scrivere un nuovo capitolo del progetto ideato con grande entusiasmo dell’ex centrocampista rossoblù Tomas Locatelli e dal presidente di Illumia Marco Bernardi, in collaborazione col socio fondatore del Country Club, Mario Trebbi, e Andrea Lanzoni, AD di 2comeventi. "L’edizione 2023 ha visto trionfare meritatamente la coppia Toni-Ceccarelli: io e gli altri campioni convocati non vediamo l’ora di riprenderci la rivincita", dice Locatelli, anima del torneo e tra i più agguerriti in campo.

Saranno due i tabelloni, maschile e femminile: in quest’ultimo saranno protagoniste, tra le altre, l’ex campionessa azzurra del volley Francesca Piccinini, oltre a Michela Persico e Noemi Bocchi. Il tutto con una finalità benefica: un aiuto concreto a ’La Mongolfiera ODV’ a favore delle famiglie con bambini con disabilità. Il torneo sarà visibile in diretta streaming sulla ’Bobo TV Channel’.

Giovanni Poggi