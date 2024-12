Salah: “La mia ultima partita ad Anfield contro il City, mi voglio godere ogni secondo"

Liverpool, 2 dicembre 2024 – Mohamed Salah è indubbiamente uno dei giocatori più forti degli ultimi anni. Dal suo arrivo al Liverpool, nell’estate del 2017, il calciatore egiziano ha messo a segno 224 gol in 369 presenze, fornendo delle prestazioni eccellenti in ogni annata dei reds.

Se c’è qualcosa che rende Salah un giocatore superiore alla media, infatti, è proprio la sua costanza, come dimostrano tutte le stagioni giocate con la maglia del Liverpool, nelle quali il numero 11 è andato sempre oltre i 20 gol stagionali (in questa si trova già a 13). Nonostante gli addii eccellenti di Mané e Firmino, con i quali Momo ha formato per anni uno dei tridenti più forti d’Europa capace di vincere la Premier League nella stagione 2019-20 e la Champions League nel 2018-19, l’egiziano non si è mai mosso da Liverpool e anche con i vari cambi di partner d’attacco e di allenatore è rimasto sempre un punto fermo della squadra. Tuttavia, ormai da qualche mese si parla sempre più insistentemente dell’addio di Salah al Liverpool, dato il contratto in scadenza a giugno del 2025 e nessuna proposta di rinnovo.

Giusto qualche giorno fa il calciatore egiziano aveva parlato della situazione riguardante il suo contratto con i reds, evidenziando come, arrivati a dicembre, non avesse ricevuto nessuna proposta riguardante un possibile rinnovo con la sua attuale squadra. Anche ieri, al termine della sfida con il Manchester City vinta per 2-0 proprio grazie a Salah (che ha segnato un gol su rigore e fornito l’assist a Gakpo per la prima rete dei reds), l’egiziano è tornato nuovamente sul tema rinnovo. “Nella mia testa era l’ultima partita contro il City ad Anfield, almeno fino ad oggi”, ha detto Momo, per poi aggiungere: “Mi sto godendo ogni secondo qui”. Il legame tra l’ex Roma e Anfield è speciale, tanto che lo stesso giocatore ha voluto ricordare come non dia mai per scontato l’affetto che gli dimostrano ogni volta i tifosi e come si senta a casa ogni volta che calca il prato dello stadio del Liverpool. Il giocatore, quindi, sta lanciando dei segnali alla proprietà: il suo desiderio è quello di continuare a vestire la maglia dei reds, ma lato societario tutto tace, almeno per ora. L’egiziano non è l’unico pezzo pregiato che il Liverpool rischia di perdere al termine della stagione: anche Alexander-Arnold, terzino destro con più di 300 presenze con il club della sua città natale è in scadenza di contratto, e anche per lui non è ancora arrivata una proposta di rinnovo. E intanto il Real Madrid osserva.