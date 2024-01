Salah torna a caccia del trono d’Africa. Oggi tocca ad Osimhen

La Coppa d’Africa è iniziata ieri sera con la partita inaugurale fra la Costa d’Avorio del romanista Ndicka e la Guinea Bissau, e oggi scendono già in campo le favorite: la Nigeria di Osimhen e Lookman e l’Egitto di Momo Salah (nella foto), sconfitto ai rigori nella finale della passata edizione dal Senegal. Super Aquile e Faraoni oggi giocheranno rispettivamente contro Guinea Equatoriale e Mozambico, in serata il Ghana affronterà la rivelazione Capo Verde. Domani i campioni in carica del Senegal esordiranno contro il Gambia, mentre il Camerun che cerca il sesto titolo se la vedrà con Guinea pur avendo rinunciato, per scelta tecnica tutta da capire, al bomber Choupo-Moting.

Ma al di là delle questioni tecniche, questa Coppa d’Africa è un’occasione soprattutto per il paese che la organizza. "Quando la Costa d’Avorio ha deciso di organizzare questa Coppa - ha detto alla Bbc François Amichia, a capo del comitato organizzatore - non è stato con l’intezione di fare soldi, ma per riposizionarsi. È un’opportunità per fornire infrastrutture sportive, ci ha permesso di avere quattro stadi nuovi e due ristrutturati in un colpo solo". Sono stati costruiti anche 24 centri di formazione, tre cittadelle composte da 32 ville da cinque camere a Bouake, San Pedro e Yamoussoukro, e un nuovo hotel da 48 camere a Korhogo. Sono stati riammodernati gli ospedali di Korhogo e San Pedro, le autostrade da Abidjan. E quindi da questo punto di vista la Costa d’Avorio ha già vinto: "Abbiamo attraversato un periodo difficile - dice Amichia - dal punto di vista economico. Ma questa Coppa ha permesso al Paese di dotarsi di infrastrutture degne di un paese in via di sviluppo". E dopo? Che cosa succederà agli stadi nuovi? "Faremo in modo che il nostro Paese diventi il fulcro dell’Africa occidentale in termini di calcio e competizioni sportive", dice il presidente federale Idriss Diallo.