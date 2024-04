Salernitana e Sassuolo pareggiano 2-2: Candreva e Maggiore rispondono a Laurienté e Bajrami La Salernitana pareggia 2-2 contro il Sassuolo in una partita equilibrata. Reti di Laurienté e Bajrami per gli ospiti, Candreva e Maggiore per i padroni di casa. Arbitraggio di Sozza.