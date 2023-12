DOMENICA LA SFIDA CON LA SALERNITANA. Domenica all’Arechi per sfatare il tabù trasferta. Ma con Inzaghi avversario precedenti da brividi

In archivio la trasferta di Lecce, il Bologna si prepara per l’Arechi dove cercherà di sfatare il tabù trasferta, la Salernitana è a caccia di quella svolta che non è ancora arrivata: fin qui per i granata, in sei gare di campionato sotto la guida del nuovo allenatore, 3 sconfitte (Genoa, Napoli e Fiorentina), 2 pareggi (Sassuolo e Cagliari) e una vittoria (Lazio) e in casa ha totalizzato il successo, con 11 gol subiti e 6 gol fatti. Attenzione, però, perché nell’ultimo match casalingo la Salernitana, fanalino di coda della classifica con 8 punti ha battuto la Lazio cogliendo quello che è ad oggi l’unico successo dei campani in questo campionato e andrà a caccia del secondo per riaprire la corsa salvezza, dato che il quartultimo posto dell’Empoli dista solo 3 lunghezze.

Sarà il terzo incrocio del Bologna con Pippo Inzaghi da avversario: i due precedenti risalgono alla stagione 2020-21, quando Inzaghi, alla guida di un altro club campano, il Benevento, piegò il Bologna all’andata, al Vigorito, 1-0, pareggiando al Dall’Ara 1-1. Inzaghi si è seduto sulla panchina rossoblù nell’estate del 2018-19 e la sua avventura si chiuse dopo il ko casalingo per 4-0 con il Frosinone, con un bilancio di 14 punti in 21 giornate e la squadra al terzultimo posto della classifica: al suo posto sarebbe poi arrivato Mihajlovic, per la rimonta salvezza culminata con il decimo posto. Inzaghi è poi ripartito dalla serie B con il Benevento e sempre in cadetteria, con Brescia e Reggina, ha vissuto le ultime due stagioni prima di prendere il posto di Paulo Sousa a Salerno.

Marcello Giordano