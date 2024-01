Il Genoa risale e ritrova Retegui. Soulè e Kajo Jorge, il Frosinone va

SALERNITANA

1

GENOA

2

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6, Gyomber 5, Lovato 4.5 (30’ st Zanoli 6), Bradaric 6.5 (37’ st Legowski sv); Martegani 7 (37’ st Daniliuc sv), Maggiore 6, Basic 5.5 (23’ st Kastanos 5.5); Tchaouna 5.5 (30’ st Ikwuemesi 5.5), Candreva 6.5; Simy 6. Allenatore: D’Angelo (Inzaghi squalificato) 5.5.

GENOA (3-5-2): Martinez 6.5; Bani 6.5, Vogliacco 6 (26’ st Thorsby 6), Vasquez 6; Frendrup 6, Malinovskyi 6.5, Badelj 6.5, Strootman 6.5 (41’ st Ekuban sv), Spence 6; Retegui 7, Gudmundsson 7. Allenatore: Gilardino 6.5.

Arbitro: Orsato di Schio 6.5.

Reti: 2’ pt Martegani, 13’ pt Retegui; 12’ st Gudmundsson (rig.).

Note: Ammoniti: Frendrup, Badelj, Bani, Vogliacco, Martinez. Angoli: 6-5 per il Genoa. Recupero: 1’; 6’.

Il derby tra i tecnici campioni del mondo sorride a Gilardino e lascia la Salernitana sempre più nei guai. "Essere riusciti a giocare a Salerno come una roccia granitica e aver portato a casa la vittoria è una cosa straordinaria", ha detto Gilardino a fine partita. Retegui è stato colpito da una merendina, che Strootman ha raccolto e mangiato. Lanciato anche un calcinaccio che per fortuna non ha colpito nessuno.