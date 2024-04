L’ANTICIPO. La Salernitana è ufficialmente in serie B. Soulè porta il Frosinone nella zona sicura Frosinone batte Salernitana 3-0 con gol di Soulè su rigore, Brescianini e Zortea. Prestazione superiore per i padroni di casa, con Valeri e Zortea in evidenza. Ammonizioni per Sambia, Pierozzi, Zortea e Mazzitelli.