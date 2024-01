Marino senza Diaw e Di Cesare:. Polito aspetta Puscas

Il Bari, prossimo avversario dell’Ascoli, ieri ha proseguito la preparazione in vista della trasferta marchigiana. Il tecnico Marino dovrà fare a meno di due elementi importanti come Diaw (trauma lombare) e Di Cesare (lesione bicipite femorale destro). Quest’ultimo capitano e leader del reparto difensivo. Entrambi hanno proseguito con un tipo di lavoro personalizzato. In difesa a rimpiazzare l’esperto centrale potrebbe essere Matino, in vantaggio su Zuzek. Il tridente offensivo più accreditato invece sembrerebbe essere quello composto da Kallon, Nasti e Sibilli. Sul fronte mercato invece il diesse Polito si prepara a chiudere l’ormai imminente arrivo di Puscas che andrà a rinforzare l’attacco biancorosso. Il 27enne sarà rilevato dal Genoa grazie ad un prestito con diritto di riscatto. In uscita i pugliesi hanno annunciato il trasferimento a titolo temporaneo di Faggi. Il centrocampista classe 2003 si è accasato alla Virtus Entella.