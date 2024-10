Una perla di Tavsan salva il Cesena contro la Salernitana

Cesena, 29 ottobre 2024 – Un pareggio che muove la classifica giocando tutta la ripresa in superiorità numerica e con un solo tiro in porta. Michele Mignani tira fuori dal cilindro sorprese a go go.

In campo all’Arechi addirittura 8 novità, a cominciare da Klinsmann in porta, giocano solo 3 dei soliti titolari (Ciofi, Prestia e Bastoni), per il resto dentro le seconde linee per un turnover obiettivamente inaspettato per dimensioni e scelte operate.

Gli squalificati sono Curto, Calò e Kargbo, Cristian Shpendi non è in condizioni eccellenti e ci sta che possa sedersi dall’inizio in panchina.

Non è dato sapere cosa abbia provocato tale rivoluzione in un’ennesima giornata importante dopo la convincente vittoria sul Brescia. Occorre dire che se i giocatori di movimento possono subire le insidie e la stanchezza dei match ravvicinati, difficile capire l’alternanza fra i pali, soprattutto pensando alle vicissitudini passate. Attacco tutto olandese con Tavsan e Van Hooijdonk, un’altra primizia in questa stranissima serata campana.

La Salernitana viene da due sconfitte consecutive, una sola vittoria nelle ultime sette partite, solo 2 reti segnate nelle ultime 5 e una classifica che si è fatta delicata.

Il tecnico Martusciello è in forte discussione. Lunghe fasi di studio iniziali, mille passaggi in orizzontale, vincono i tatticismi. Verde non aveva mai segnato in campionato, al 20’ indovina un tiro a rientrare da 20 metri, tocco determinante di testa di Ciofi che la devia all’incrocio dove Klinsmann non può arrivare.

Su rimpallo Dalmonte centra la traversa, al 40’ rilancio lungo di Klinsmann, il portiere locale Fiorillo abbatte Tavsan ed è espulso.

In pieno recupero proprio Tavsan pareggia con un gol splendido, centrato l’incrocio dal vertice opposto dell’area.

Nella ripresa Mignani tenta di vincerla, approfittando della superiorità numerica. In campo Antonucci e Shpendi, la Salernitana si rintana nella sua metacampo e agevola il possesso palla romagnolo. Serve velocità, dentro anche Berti.

L’occasione d’oro è di Simy, sfugge a Prestia ma di testa alza sulla traversa.

Il tabellino

SALERNITANA 1

CESENA 1

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo, Ghiglione, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski, Maggiore (28’ st Tello), Amatucci, Soriano, Verde (1’ st Njoh), Torregrossa (28’ st Nwankwo Simy), Tongya (36’ pt Dalmonte 43’ pt Corriere). A disp: Gentile, Velthuis, Hrustic, Kallon, Bronn, Braaf, Stojanovic. All.: Martusciello.

CESENA (3-4-1): Klinsmann, Pieraccini, Prestia, Ciofi, Ceesay (1’ st Adamo), Francesconi (1’ st Antonucci), Mendicino, Bastoni (15’ st Saber), Francesconi, Celia, Tavsan (29’ st Berti), Van Hooijdonk (8’ st Shpendi). A disp.: Pisseri, Siano, Mangravriti, Pitti, Chiarello, Donnarumma, Papa Wade. All.: Mignani.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Reti: 20’ pt Verde, 47’ pt Tavsan.

Note: espulso Fiorillo al 42’ pt; ammoniti Francesconi, Ceesay, Bastoni, Maggiore, Tello, Ferrari; spettatori 10.141 dei quali 176 ospiti; angoli 3 pari; recupero 4’ più 4’.