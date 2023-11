Salernitana-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

A dirigere il match dell'Arechi tra Salernitana e Lazio sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Cecconi: Pezzuto sarà il IV uomo mentre Pairetto e Nasca sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto classe '86 sarà l'ottava direzione stagionale, le precedenti sette lo hanno visto dirigere 3 incontri di Serie A in: Frosinone-Sassuolo (4-2), Monza-Udinese (1-1) e Napoli-Empoli (0-1). Per lui anche una direzione in Coppa Italia, due in Serie B e infine una gara internazionale, quando ha arbitrato Pafos-Anorthosis, partita valevole per la Serie A cipriota. Per quanto riguarda invece i record con le singole squadre, Prontera ha diretto 7 partite della Salernitana, ma nessuna di queste in Serie A, con 4 vittorie campane, due pareggi e una sconfitta. Appena due invece i precedenti con la Lazio con una sconfitta e un pareggio da parte dei laziali.

Probabili formazioni

La Salernitana ancora senza Ochoa schiererà nuovamente Costil tra i pali. Al centro della difesa Fazio e Pirola, poi piccolo dilemma per Inzaghi riguardante i terzini. Il ballottaggio è tra Bradaric e Gyomber, con Mazzochi sicuro del posto, ma la sua posizione dipenderà dal compagno di squadra: con Bradaric il campano andrà a giocare sull'out di destra, viceversa verrà dirottato a sinistra se in coppia con Gyomber. A centrocampo Maggiore, Bohinen e Coulibaly comporranno la linea a tre in mediana, mentre Candreva e Kastanos saranno i due supporti alle spalle di Ikwuemesi. Panchina almeno inizialmente per Dia, che però potrebbe diventare un fattore a gara in corso.

Sarri recupera Zaccagni, ma perde di nuovo Casale. L’attaccante ha risolto il problema (distorsione al ginocchio) che lo aveva bloccato prima della sosta ed è di nuovo disponibile almeno dalla panchina. In attacco possibile chance per Isaksen dal primo minuto, con Felipe Anderson che andrà a sinistra al fianco di Ciro Immobile. In difesa invece senza l'ex Verona, spazio ancora per Romagnoli e Patric, mentre a sinistra ballottaggio tra Marusic e Hysaj per il posto da titolare con Lazzari a destra, nella linea a quattro davanti a Provedel. A centrocampo non c'è Luis Alberto, squalificato, al suo posto Kamada recupera dal problema alla schiena accusato in Nazionale e comporrà la mediana con Guendouzi e uno tra Rovella e Casale (ex Monza leggermente favorito), per un centrocampo potenzialmente composto da soli nuovi acquisti.

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Filippo Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Salernitana e Lazio dello stadio Arechi, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di sabato 24 novembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

Statistiche e precedenti

Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, la Lazio è quella affrontata più volte dai campani: otto confronti (3V, 5P), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra compagine che non ha chiuso in parità alcun match contro i granata. La squadra campana inoltre non vince da 13 partite (5N, 8P) di campionato: si tratta della striscia negativa più lunga dei granata in Serie A. In questo record negativo soltanto la Pistoiese ha una serie aperta più lunga di gare senza vittorie nella competizione (17, l’ultima delle quali datata 1981). I granata hanno mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A - tante volte quante nelle precedenti 19 - oltre ad avere perso altrettante gare nelle ultime cinque sfide interne, ovvero tante sconfitte quante nelle precedenti 12.

Dopo due successi interni in cui non ha incassato gol contro la Lazio (nel 1947 e 1998), la Salernitana ha subito due sconfitte senza segnare in casa contro i biancocelesti (nel 2022 e 2023) in Serie A. La Lazio però non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A, contro Bologna e Roma, e non fa peggio da una serie di tre del maggio 2021; inoltre, i biancocelesti hanno tenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime quattro gare di campionato: tante volte quante nelle precedenti 13. Gli aquilotti hanno conquistato finora 17 punti in campionato; dopo 12 partite di Serie A, si tratta della peggior partenza dei biancocelesti dal 2013-14: 16 punti e nono posto finale in quella stagione, iniziata con Vladimir Petkovic e conclusa con Edy Reja in panchina.