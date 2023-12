Salernitana-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 22 dicembre 2023 – La netta affermazione sul Monza ha ridato vigore alla corsa del Milan di Stefano Pioli, che adesso deve però dare continuità al suo percorso, a cominciare dall’appuntamento di questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN) all’Arechi di Salerno contro la Salernitana di Filippo Inzaghi, che non raccoglie i tre punti dal 25 novembre scorso e deve assolutamente ricominciare a correre per risalire la classifica. Non certo una partita come tutte le altre per l’allenatore dei granata, che da giocatore ha scritto pagine importantissime della storia rossonera: “Non sarà mai una gara come le altre dal punto di vista personale, perché affronto il Milan. Lì è racchiusa la mia storia e la mia vita e sarà sicuramente una grande emozione giocarci contro”. Lo sguardo del tecnico dei campani si è poi spostato sulla gara: “Per riuscire a mettere in difficoltà il Milan servirà la partita perfetta. Sappiamo bene, però, quelle che sono le difficoltàè che può darci questo avversario e siamo pronti per disputare una grande gara”. Inzaghi dovrebbe optare per il 4-3-2-1 ad “albero di Natale”. Tra i pali della porta granata ci sarà ancora Costil, al posto dell’indisponibile Ochoa, che avrà davanti a sé Daniliuc, Pirola, Fazio e Mazzocchi. A centrocampo, invece, non sarà disponibile Maggiore e quindi a presidiare la mediana Legowski sul vertice basso e Coulibaly e Bohinen sulle mezzali. Tchauna e Candreva agiranno invece sulla trequarti, alle spalle della punta Dia.

Le scelte di mister Stefano Pioli

Cerca punti per non perdere la scia di Inter e Juventus, invece il Milan di Stefano Pioli, che questa volta sarà seguito in terra campana da Zlatan Ibrahimovic, all’esordio da nuovo dirigente del club: “È il solito Zlatan – ha spiegato il tecnico rossonero –. Si sta avvicinando a questo nuovo ruolo con curiosità e determinazione. È molto motivato e potrà essere un valore aggiunto per noi e per il club”. Tornando alla situazione legata al campo, invece, i rossoneri dovranno ancora fare i conti con una lunga lista di infortunati, anche se ci sarà il ritorno dal 1’ – dopo lo spezzone di gara giocato con il Monza – di Ismael Bennacer: “Siamo ancora in emergenza, anche perché abbiamo avuto infortuni strani e particolari. Lavoriamo per tornare al più presto alla normalità perché ci saranno tante gare da affrontare. Bennacer? Sta bene e partirà dall’inizio per poi restare in campo fino a quando riuscirà”. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-3-3 in grado di mutare in 4-2-3-1 e nel pacchetto arretrato davanti a Maignan ritroverà una pedina importante come capitan Calabria, che farà reparto con Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Loftus-Cheek e Reijnders affiancheranno sulle mezzali il regista Bennacer, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao. Orari e dove vederla in TV: la gara sarà trasmessa venerdì 22 dicembre, in esclusiva su DAZN, alle ore 20.45.

Le probabili formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Legowski, Bohinen; Tchaouna, Candreva; Dia. All. Inzaghi. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheel; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.