Salernitana-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Salerno 29 gennaio 2024 - Nonostante la classifica, nonostante le ambizioni c'è una cosa che accomuna tutte le squadre di Serie A: il bisogno di trovare i tre punti. La partita di domani, lunedì 29 gennaio non fa differenza. La Salernitana ospita la Roma in una sfida con ambizioni ribaltate, ma dove vincere è imperativo per entrambe le squadre, in una sfida tra due allenatori entrambi Campioni del Mondo nel 2006 in Germania, calcio d'inizio previsto per le 20:45. All'andata le due squadre si affrontarono nella prima giornata di campionato, una sfida termina con il pareggio per 2-2, grazie alle doppiette di Belotti per i giallorossi e di Candreva per i campani.

Inzaghi e i granata della Campania cominciano a sentire l'acqua alla gola. L'ultimo posto in classifica comincia a diventare sempre più scomodo, soprattutto perché la zona salvezza ora è distante ben sei punti. Una distanza pesante considerato che sono appena due le vittorie totali della formazione di Salerno in questa stagione di Serie A. Reduce da tre sconfitte di fila, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Verona, i granata puntano a cogliere nuovamente di sorpresa i giallorossi, come successo nel match di andata. Uscire con punti dall'Arechi è fondamentale per la squadra di casa, ma servirà un match di grande sacrificio per superare i capitolini. Inzaghi punterà sulla fisicità di Simy, supportata dalla corsa di Tchatchoua e dall'esperienza di Candreva, spesso e volentieri marcatore nei match contro i lupacchiotti.

De Rossi invece è reduce da una settimana particolare di lavoro, interrotta a metà dalla trasferta amichevole in Arabia Saudita, dove i suoi ragazzi hanno vinto per 1-2 il match contro l'Al Shabab. Un evento che senza dubbio ha scombussolato i piani dell'allenatore arrivato solo da due settimane sulla panchina dei giallorossi. Il secondo successo in altrettante partite è senza dubbio un'importante iniezione di morale, ma non può di certo lasciare al sicuro la squadra capitolina. Il cambio di modulo sembra permettere una miglior qualità di palleggio, ma la formazione ha la brutta tendenza a perdere le distanze giuste nei momenti decisivi del match. Una vittoria domani potrebbe portare i giallorossi ad un solo punto dalla zona Champions League, sì con una partita in più rispetto a molte rivali, ma ugualmente vicini, abbastanza da mettere pressione e far sentire la propria presenza nella corsa al quarto posto.

Le designazioni arbitrali per questo match, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. A dirigere la gara ci sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, assistenti: Dei Giudici e Rossi M. IV uomo sarà Dionisi, mentre il VAR è stato affidato a Paterna. AVAR per Doveri. In carriera il fischietto pugliese ha diretto i campani per 6 volte in carriera, con un bilancio perfettamente equilibrato di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per la Salernitana. La Roma è invece la formazione maggiormente diretta dall'arbitro brindisino in carriera, con un totale di 27 incontri arbitrati, il cui bilancio racconta di 14 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte romaniste. Sarà la quattordicesima direzione stagionale per Di Bello, la settima in Serie A, in un'annata che fin qui lo ha visto dirigere 2 match di Europa League (1 gironi, 1 preliminari), 1 di Conference League, 1 di Coppa Italia e 1 di Serie B.

Probabili formazioni

Dia è sempre out per infortunio, per questo le speranze di salvezza dei campani, poggeranno sulle spalle di Simy, confermato alla guida dell'attacco. A supportare il bomber nigeriano ci satanno Tchaouna e Candreva a supporto. A centrocampo il neo acquisto Basic dovrebbe strappare una maglia da titolare al fianco di Maggiore e Martegani. Davanti a Ochoa, la linea a quattro vede un ballottaggio a destra tra Pierozzi e Zanoli, con quest'ultimo favorito nella corsa alla maglia da titolare. Bradaric agirà sull'esterno opposto, mentre al centro della retroguardia, saranno Gyomber e Lovato a fare da schermo al portiere messicano.

De Rossi conferma il 4-3-3 visto contro il Verona e l'Al Shabab, schierando Rui Patricio tra i pali, nel ballottaggio con Svilar. In difesa torna dalla squalifica Mancini, che prende il posto di Huijsen, al fianco di Llorente al centro della retroguardia. Zalewski in vantaggio su Spinazzola per il ruolo di terzino a sinistra, mentre Karsdorp verso la titolarità a destra. Torna anche Cristante, il quale rimpiazzaerà Paredes, squalificato, al centro della mediana a tre, completata da Bove e Pellegrini. In attacco Lukaku sarà al centro del tridente, supportato a destra da Dybala e a sinistra da El Shaarawy.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy. All. Filippo Inzaghi.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Salernitana e Roma dello stadio Arechi, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 29 gennaio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Gabriele Giustiniani ed Alessandro Budel.

Statistiche e precedenti

La Roma è rimasta imbattuta in otto delle nove sfide contro la Salernitana in Serie A (6V, 2N), pareggiando 2-2 entrambe le ultime due. L’unico successo dei campani contro i giallorossi nel torneo risale al 24 gennaio 1999 (2-1 all’Arechi, reti di Bernardini e Giampaolo per i granata, Di Biagio per i giallorossi). Inoltre i lupacchiotti hanno vinto tre delle quattro gare fuori casa contro i campani in campioanto (1P), mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi tre successi. Nell’ultimo turno Daniele De Rossi ha fatto il suo esordio da allenatore in Serie A, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona, l’ultimo allenatore capace di vincere entrambe le sue prime due gare in assoluto nel massimo campionato italiano, sedendo sulla panchina della Roma, è stato Rudi Garcia tra agosto e settembre 2013 (2-0 vs Livorno; 3-0 sempre contro l’Hellas).

La Salernitana ha vinto solo due delle ultime 22 partite giocate in Serie A (6N, 14P). Tra le squadre che hanno giocato almeno 20 gare nel periodo (da inizio giugno 2023) nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Almeria ha fatto peggio (zero vittorie).