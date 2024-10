San Gallo, alla scoperta dell’avversario della Fiorentina

Per la seconda giornata della Conference League 2024/25, la Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, affronterà la sua prima trasferta europea della stagione.

Dopo la comoda vittoria per 2-0 nella prima giornata contro i gallesi del The New Saints e il trionfo per 6-0 in campionato contro il Lecce, che ha dato ulteriore fiducia alla squadra, i Viola se la vedranno con gli svizzeri del Fussballclub Sankt Gallen 1879, comunemente noti come San Gallo 1879.

Fondato nel 1879 da giovani commercianti del posto, il San Gallo è il club più antico della Svizzera, precedendo di qualche anno la fondazione di altre squadre storiche come Basilea, Zurigo e Young Boys. La loro casa, il Kybunpark, costruito nel 2008 e conosciuto fino al 2016 come AFG Arena, può ospitare fino a 19.200 spettatori.

Nonostante la lunga storia, il club non ha un grande prestigio a livello internazionale, dovuto anche a un palmarès piuttosto modesto. Il primo titolo nazionale del San Gallo risale alla stagione 1903/04, e il secondo (e ultimo) è arrivato nel 1999/2000. Oltre ai due campionati svizzeri, il club ha vinto una Coppa Svizzera nel 1969 e una Coppa di Lega Svizzera nel 1978.

Per quanto riguarda le competizioni internazionali, le apparizioni del San Gallo sono state sporadiche. Nonostante diverse qualificazioni, la maggior parte delle avventure europee del club si è conclusa prima della fase a gironi. Il miglior risultato internazionale risale alla Champions League, dove nel terzo turno di qualificazione vennero eliminati dai turchi del Galatasaray dopo la sconfitta nella gara d’andata.

La fase a gironi fu invece raggiunta nella stagione 2013/14, ma in Europa League. In quell'occasione, il San Gallo eliminò lo Spartak Mosca nei preliminari, grazie a un pareggio per 1-1 all'andata e una vittoria per 4-2 al ritorno. Negli ultimi anni, la squadra ha mancato di poco la qualificazione alla fase a gironi in altre due occasioni: nel 2018/19 vennero eliminati dai norvegesi del Sarpsborg 08, mentre due anni dopo furono sconfitti dai greci dell'Aek Atene.

Dopo dieci anni, il San Gallo torna a giocare una competizione europea, esordendo nella Conference League grazie alla vittoria ai rigori contro i turchi del Trabzonspor. Tuttavia, il debutto nel torneo è stato da dimenticare, con una pesante sconfitta per 6-2 contro il Cercle Brugge.

Ora, per il San Gallo, la sfida contro la Fiorentina sarà cruciale per mantenere vive le speranze di proseguire il cammino europeo e guadagnare fiducia nei propri mezzi.