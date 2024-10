San Gallo-Fiorentina, dove vederla. Formazioni e orario tv

Milano, 23 ottobre 2024 – Settimana di Coppe Europee e, dunque, torna anche la Conference League. Una sola squadra a tenere alto il tricolore, la Fiorentina di Raffaele Palladino che, dopo aver battuto agilmente i The New Saints nel primo turno al Franchi, ora parte per la prima trasferta europea e la destinazione è San Gallo, Svizzera. Domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 18:45 Kybunpark la Viola cercherà di mantenere la testa della classifica del campionato, più che torneo data la nuova formula. Al momento, sono ben 15 le squadre a punteggio pieno, visto che nella prima giornata solamente in tre partite sono arrivati dei pareggi. Tre le squadre in testa, occhi sul Chelsea che se la vedrà con il Panathinaikos, una delle squadre reduci da un pari alla prima. Anche il Cercle Brugge, che per la differenza reti (6-2 contro il San Gallo all'esordio) è davanti a tutti, sarà impegnato in trasferta: la squadra belga aprirà la giornata domani alle ore 16:30 a casa degli islandesi del Vikingur di Reykjavik.

Pronto ampio turnover per la Fiorentina

A Firenze il morale, dopo il tondo 0-6 a casa del Lecce, è alto e l'avvicinamento alla sfida di Conference contro il San Gallo non ha creato troppi grattacapi a Raffaele Palladino. Il tecnico opterà per un ampio turnover, visto che domenica prossima (27 ottobre) in campionato al Franchi arriverà la Roma di Juric, impegnata in settimana in Europa League. Dunque, pronti coloro che in campionato hanno trovato meno spazio fino a questo momento come Richardson a centrocampo, oltre a Sottil in attacco. Chance in difesa per Moreno, data l'indisponibilità di Pongracic, che andrà a fare coppia con Quarta al centro della difesa, con Kayode e Biraghi terzini. In mezzo al campo, assieme al figlio d'arte Richardson ci sarà Bove, linea a tre con Ikoné, Beltran e, appunto, Sottil dietro a Kouamé che agirà da punta. Indisponibili Kean e Gudmundsson, oltre a Mandragora e al già citato Pongracic. Dall'altra parte, gli uomini di Maassen vogliono dimenticare il 6-2 dell'esordio contro il Cercle Brugge in trasferta, regalando al proprio pubblico una prestazione di pura grinta e cuore contro una delle squadre più forti di tutta la competizione. Calcio d'inizio ore 18:45. Di seguito le probabili formazioni della sfida

San Gallo (4-3-1-2): Ati; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Geubbels, Akolo

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Bove; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Tutte le partite della seconda giornata

Seconda giornata di Conference League che si disputerà tutta giovedì 24 ottobre, con la sfida tra Vikingur e Cercle Brugge alle 16:30, poi dieci sfide (tra cui la Fiorentina) alle 18:45 e le restati alle 21.

Giovedì 24 ottobre ore 16:30

Vikingur Reykjavik - Cercle Brugge

Giovedì 24 ottobre ore 18:45

Djungarden - Vitoria Guimaraes

Jagiellonia - Petroclub

San Gallo - FIORENTINA

Larne - Shamrock Rovers

Gent - Molde FK

Panathinaikos - Chelsea

APOEL Nicosia - Borac Banja Luka

Rapid Vienna - Noah

NK Celje - Istanbul Basaksehir

Heats - Omonia

Giovedì 24 ottobre ore 21:00

Pafos - Heidenheim

HJK - Dinamo Minsk

Mlada Boleslav - Lugano

Olimpija Ljubljana - LASK

The New Saints - Astana

Betis - Copenhagen

Backa Topola - Legia Varsavia

Dove vedere la Conference League in televisione

La diretta tv di San Gallo - Fiorentina, così come di tutta la Uefa Conference League, è una esclusiva Sky Sport. La sfida della viola sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253 (canale 253) con il commento di Massimo Marianella e Blerim Dzemaili. L'alternativa in streaming è data sia dall'app Sky Go (occorre però essere abbonati a Sky) oppure quella di Now.