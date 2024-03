San Piero, recupero doc. C’è il super Viareggio

Il mini ciclo di recupero di alcune gare del girone "A" di Promozione si conclude oggi alle ore 15 con la partita fra il San Piero a Sieve e la capolista Viareggio, gara della 6ª giornata di ritorno non disputata il 14 febbraio scorso per la convocazione nella Nazionale di Beach Soccer di tre giocatori del Viareggio. Fari puntati sul comunale "Ballini" di San Piero a Sieve per l’arrivo della capolista Viareggio del tecnico Santini che con il successo di misura (1-0) ottenuto nel recupero del 23 marzo contro il Monsummano, si presenta nel Mugello con cinque lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Pietrasanta. Una partitissima che pone molto interesse su questo finale di stagione.

Ma il San Piero a Sieve del tecnico Signorini è pronto alla sfida per provare a incamerare punti necessari per avvicinarsi ulteriormente alla zona play off. "E’ proprio questo il nostro obiettivo della sfida di oggi che è abbastanza impegnativo – precisa il diesse del San Piero, Matteo Grossi – Siamo ormai salvi e un nostro successo renderebbe ancora più interessante questo finale di campionato". Per le formazioni, nel San Piero a Sieve manca l’infortunato Pozzi che probabilmente sarà sostituito dal centrocampista Cassai. Inoltre, le condizioni di Barzagli e Frilli saranno da verificare prima della gara. Ricordiamo che all’andata la gara terminò 2-2 con il Viareggio che all’87’ grazie al gol di Minichino evitò la sconfitta. Arbitra Galligani di Pistoia.

Giovanni Puleri