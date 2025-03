Sansepolcro di rigore. Pierantonio, ko e proteste

V.A. Sansepolcro 2 Pierantonio 1

VA SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Innocentini, Adreani (23’ st Petricci), Tersini, Lorenzoni; Bruschi, Gorini, Corsini (41’ st Barculli); Valori (38’ st Brizzi), Bartoccini, Pasquali (53’ st Merciari). A disp: Vaccarecci, Testerini, Carbonaro, Quadroni, Mariotti. All. Armillei

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Scarlino (34’ pt Montefusco), Allegrucci, Laasiri (38’ st Berettini), Francioni; Procacci (23’ st Dragoni), Rondoni, Lanzi; Salis M. (53’ st Pelati), Fastellini, Salis Y. A disp: Sergiacomi, Conti, Cervini, Pettinelli. All. Bruni

Arbitro: Francesco Isnardi di Albenga. Assistenti: Davide Giacometti di Gubbio e Filippo Nardoni di Gubbio

Reti: 40’ pt Bartoccini (S), 51’ pt Salis Y. (P), 11’ st Valori rig.

Note: Ammoniti: Pasquali, Gorini, Adreani (S), Fastellini, Rondoni, Salis Y. (P). Espulso Tersini al 45’ st.

SANSEPOLCRO - Il Sansepolcro reagisce subito all’eliminazione in coppa battendo 2-1 il Pierantonio. Una gara che si sblocca al 40’ quando Bartoccini si conferma on fire firmando il terzo gol nelle ultime due gare. Brutto infortunio di Scarlino che riporta la rottura del crociato. Recupero lunghissimo e nel sesto minuto Yuri Salis firma l’1-1 con cui si va all’intervallo. La ripresa inizia con il rigore assegnato per fallo su Innocentini che accende le proteste del Pierantonio. Dal dischetto va Valori che non sbaglia e fa 2-1.

Forcing finale del Pierantonio e bruttissimo episodio nel finale con Tersini che entra in ritardo su Michael Salis. Frattura scomposta di tibia e perone per Salis e Tersini in lacrime dopo essersi reso conto subito della gravità dell’intervento. Triplice fischio e polemiche a non finire al Buitoni.